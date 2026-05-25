결혼만 3번하더니 결국...엄영수 근황 "국제결혼 6년차, 잘 살고 있다" (조선의사랑꾼)

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[스포츠조선 김수현기자] '삼혼의 아이콘'으로 불리는 코미디언 엄영수가 세 번째 결혼 이후 주변에서 쏟아지는 웃지 못할 가십에 유쾌하게 답했다.

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25일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 여의도에 위치한 대한민국 코미디언 협회 사무실을 찾은 제작진과 이를 맞이하는 김학래, 엄영수의 모습이 그려졌다.

수많은 동료 및 후배 코미디언들의 결혼식에서 단골 축사자로 활약 중인 엄영수는 이날 역시 연예계 대표 '재혼·삼혼의 대가'로 소개되며 유쾌한 분위기를 이끌었다.

이날 엄영수는 자신의 근황을 전하며 "내가 세 번째로 국제결혼을 하지 않았나. 현재 미국을 오가며 인생 3번째 신혼 생활을 아주 뜨겁게 즐기는 중이다"라고 밝혀 주변의 부러움을 샀다.

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하지만 세 번의 결혼을 거친 만큼, 그를 바라보는 언론과 주변의 시선은 늘 긴장감(?)이 넘쳤다고. 엄영수는 "어느덧 세 번째 결혼을 하고 6년이라는 세월이 흘렀다. 그러니까 이제 기자들이 슬슬 갑갑하고 조급해지는 모양이더라"고 운을 떼 궁금증을 자아냈다.

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그는 이어 "기자들이 요즘 나를 만나기만 하면 대뜸 '아직 안 헤어지셨어요?'라고 묻는다"고 폭로해 현장을 발칵 뒤집었다.

엄영수의 말에 따르면 심지어 어떤 기자는 "영수 씨, 언제라도 부부 사이에 무슨 문제가 생기면 다른 데 말고 저한테 가장 먼저 꼭 알려주셔야 한다. 요즘 통 기삿거리가 없어서 죽겠는데, 엄영수 씨가 슬슬 무슨 사건 하나 저지를 때가 됐는데 너무 조용하다"라며 대놓고 다음 이혼(?) 소식을 기다린다는 농담을 던졌다는 것.

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엄영수는 뼛속까지 코미디언답게 이를 웃음으로 승화시켰다. 제작진이 "요새는 정말 잘 지내고 계시냐"고 조심스럽게 묻자, 엄영수는 인자한 미소를 지으며 "아직 신문 사회면에 제 이름이 안 났지 않나. 신문에 안 났다는 건 아무 문제 없이 아주 잘 살고 있다는 증거다"라며 흐뭇한 반전 답변을 남겨 촬영장을 웃음바다로 만들었다.

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한편, 엄영수는 과거 두 차례의 이혼 아픔을 딛고 지난 2021년 재미교포 사업가 아내와 미국 캘리포니아에서 세 번째 화려한 웨딩마치를 울려 뜨거운 축하를 받은 바 있다.

결혼 6년 차에 접어든 지금까지도 여전히 달콤한 황혼의 신혼을 이어가며 인생의 진정한 동반자와 행복한 동행을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com