이지현, 미용실 원장됐는데..."홍보 쿠폰 돌려, 나이 많아 발악 중"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 마케팅 원장으로 변신한 근황을 공개했다.

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25일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 '미용실 원장님이 된 지현이에게 두피 케어 받고 왔어요!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김현숙은 최근 미용실 마케팅 원장으로 변신한 이지현을 찾았다. 이지현은 직접 도시락까지 싸 들고 온 김현숙을 반갑게 맞으며 미용실 곳곳을 소개하며 "(미용실 앞에서) 가족 행사도 하고 가수들이 와서 공연도 했다"고 설명했다.

이를 들은 김현숙이 "(너도) 뛰쳐나가지 그랬냐"고 농담하자, 이지현은 "나는 홍보 쿠폰 돌렸다"고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 이지현은 김현숙의 두피 상태를 살피며 직접 헤드스파를 진행했다. 스파를 받던 김현숙은 걸그룹처럼 꾸민 이지현의 모습에 "아이돌은 다르다"며 감탄했다.

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이에 이지현은 "나도 발악하는 거다. 여기 선생님들이 젊다. 대표 원장님도 나보다 어리다"며 "내가 얼마나 발악하고 노력하겠냐"고 솔직하게 털어놨다. 김현숙 역시 "어린 친구들은 자체로 빛이 난다"고 공감했고, 이지현도 "빛부터 다르다"고 말했다.

두 자녀를 키우고 있는 이지현은 바쁜 워킹맘의 일상도 공개했다. 그는 "아들은 하루 종일 배고프다고 해서 신경 쓰이고, 딸은 여자아이라 어디에서 뭘 하고 있는지 계속 걱정된다"고 말했다. 이어 "집에 있는 시간이 요즘 적다 보니 애들하고 싸울 시간도 없다"고 웃어 보였다.

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또 방송 복귀 계획에 대한 질문에는 단호한 태도를 보였다. 이지현은 "그런 거 없다. 그냥 (연기) 잠깐하고 말고 그다음부터는 바로 아기 낳고 정신없이 지금까지 달려와서 생각이 없다"고 답했다.

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그러면서 "옛날 기억이 잘 안 난다. 아이들 낳고 나서부터는 너무 치열하게만 살아왔다. 사람들이 '그때 그러지 않았냐'고 하는데 사실 잘 기억도 안 난다"고 덧붙였다.

이후 김현숙이 "너 진짜 젊다"고 응원하자, 이지현은 "여기서 내가 제일 나이가 많다"고 털어놨다. 특히 그는 "(방송 현장에서는 나보고 선생님이라고 하더라. 그 정도는 아니지 않냐"며 "왜 작가들이 전화하면 선생님이라고 하는지 모르겠다. 괜히 멀게 느껴지고 옛날 사람처럼 느껴진다"고 속상한 마음을 드러냈다.