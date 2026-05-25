아쉬운 패배, 자신의 탓으로 돌린 박진섭 감독 "결과는 감독 역량 차이에서 갈렸다"[현장 기자회견]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"결과는 감독의 능력 차이에서 갈린 것 같다."

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박진섭 천안시티 감독의 아쉬움이었다. 천안은 25일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드에서 후반 추가시간 파울리뇨에게 극장골을 내주며 2대3으로 패했다. 천안은 3경기 무승의 수렁에 빠졌다.

전반 23분 송주훈에게 선제골을 내준 천안은 후반 12분 이상준이 동점골을 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 28분 일류첸코에게 다시 리드를 내준 천안은 후반 41분 이준호가 다시 한번 동점골을 넣었다. 하지만 후반 추가시간 파울리뇨에게 극장골을 내주며 아쉽게 패했다.

경기 후 기자회견에 나선 박 감독은 "어려운 원정 경기였다. 강한 수원을 상대로 선수들은 잘 싸워줬다. 결과는 감독의 능력 차이에서 갈린 것 같다"고 했다. 이어 '지고 있는 상황에서 라인을 올렸다. 선수들끼리 사인미스가 있었다. 준비하고 약속한 플레이가 잘 인식이 안된게 아쉽다. 더 소통을 해야할 것 같다"고 했다.

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마지막 골장면에 대해서는 "어떤 상황인지 주심한테 체크를 했다. 심판을 믿기에 인정했다"고 했다.

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최근 승리가 없는 것에 대해 "3경기 승리는 없지만 잘하고 있다. 공격 쪽에서 확실히 골을 넣어줄 선수가 필요하다. 부족한 부분은 더 노력하고 연습해야 한다"고 했다. 이어 "골을 넣어줄 선수들이어야 하는 이상준은 늦게라도 터졌고, 이준호는 더 많은 골을 기대하고 있다. 툰가라나 다른 선수들도 분발해서 더 많은 골을 넣어줬으면 좋겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com