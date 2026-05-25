"KIM 로스터 탈락 후보, 어려운 결정 내려야" 또 찾아온 위기, 에스피날 지명할당이냐? 김혜성 강등이냐?

LA 다저스 김혜성이 25일(한국시각) 밀워키 브루어스와의 원정경기에 2루수로 출전해 7회 조이 오티스의 땅볼을 처리하고 있다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이번에도 살아남을 수 있을까.

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LA 다저스 구단은 26일(이하 한국시각) 콜로라도 로키스와의 홈경기를 앞두고 키케 에르난데스를 60일 부상자 명단(IL)서 해제할 예정이다.

데이브 로버츠 감독은 25일 밀워키 브루어스와의 원정경기를 앞두고 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "(사구를 맞은)맥스 먼시가 내일 뛸 수 없다. 내일 손목 통증이 호전돼 스윙을 할 수 있다면 최고의 시나리오"라며 "대신 키케 에르난데스가 IL에서 돌아온다"고 밝혔다.

에르난데스는 트리플A 오클라호마시티에서 12경기 출전해 타율 0.214(42타수 9안타), 2루타 2개, 3루타 1개, 3타점, 8득점, 5볼넷, 10삼진, OPS 0.607을 기록했다. 뛸 만큼은 충분히 뛰었다.

키케 에르난데스. AP연합뉴스

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이제 로버츠 감독으로서는 키케가 오면 누구를 로스터에서 빼느냐를 놓고 고민을 해야 한다. 후보는 김혜성, 산티아고 에스피날이다.

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우선 두 선수의 기록을 보자. 에스피날은 26경기에서 타율 0.220(41타수 9안타), 1홈런, 4타점, 4득점, OPS 0.604를 기록 중이다. 공수에서 공헌도가 크게 떨어진다.

이날 밀워키전에 8번 2루수로 출전해 4타수 무안타 3삼진을 기록한 김혜성은 타율 0.255(110타수 28안타), 1홈런, 10타점, 13득점, 5도루, OPS 0.647로 에스피날보다 나은 공격력을 보여줬다. 최근 유격수 무키 베츠가 복귀했을 때도 김혜성은 살아남았다. 작년과 비교해 타구의 질이 향상됐고, 유인구에 속는 비율이 떨어졌다는 평가가 나왔다.

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그러나 지금은 상황이 달라졌다. 김혜성이 다시 들쭉날쭉한 타격감을 보이며 하락세를 이어가고 있기 때문이다.

김혜성. UPI연합뉴스

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현지 매체 디 애슬레틱은 25일 밀워키전 후 기사에서 '에르난데스가 내일 합류함에 따라 다저스는 로스터에 관한 어려운 결정을 해야 한다'며 '다저스는 2주 전 베츠를 IL에서 해제할 때 알렉스 프리랜드를 내리고 김혜성을 남겨놓았는데, 당시 김혜성의 타격의 질이 향상됐다는 평가를 내렸다. 하지만 이후 그는 11경기에서 34타수 6안타에 그쳤고, 체이스 비율, 헛스윙 비율, 삼진 비율이 모두 높아져 타격 지표가 하락세로 돌아섰다'고 평가했다.

로버츠 감독도 이날 김혜성의 타격에 대해 "김혜성이 유인구에 쫓아가는 타격으로 돌아갔다. 그러지 말아야 하는데 수동적인 타격 탓에 카운트도 나쁘게 몰린다. 타격폼 문제가 있는지는 모르겠지만, 지난달 힘든 상황에서도 헤쳐나갔다. 그는 준비하고 경쟁하고 있지만 지금은 잘 안되고 있다"며 실망감을 드러냈다.

이어 "김혜성은 로스터 변동 후보다. 분명 키케가 복귀해도 먼시가 IL에 가지 않기를 바란다"면서 "자리는 하나다. 에스피날이 팀에 얼마나 가치가 있는지, 김혜성이 내야수로서 팀에 필요한지, 둘 다 보고 있다. 두 선수를 모두 좋아하지만, 어려운 결정을 해야 한다"고 덧붙였다.

둘 중 하나를 버려야 한다는 얘기다.

산티아고 에스피날. UPI연합뉴스

디 애슬레틱은 '에르난데스가 미구엘 로하스와 같은 우타자라는 점에서 다저스는 좌타자 김혜성에게 계속 기회를 주고 싶어할 수 있다. 게다가 그는 에르난데스가 온다고 해도 2루수로 일정 시간을 뛸 수 있다'며 '그러나 다저스는 에스피날의 계약을 갱신해 올해 연봉 250만달러를 모두 줘야 하는 마감시한을 연장했기 때문에 그를 26번째 멤버로 보고 있다. 하지만 에르난데스가 현역 로스터 등록 이외에도 40인 로스터에 들어가야 한다는 점을 고려하면 에스피날이 지명할당될 가능성이 높다. 특히 먼시가 IL을 피하고 다저스가 김혜성이 계속해서 꾸준한 평판을 얻을 수 있는 방법을 찾고 있다고 보면 더욱 그렇다'고 전망했다.

김혜성의 잔류 가능성이 조금은 높다는 뜻이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com