김동욱, ♥스텔라김과 7개월 만에 상견례 "4개월은 롱디..명동성당 결혼식 의미 有"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김동욱이 아내와의 결혼 비화와 아빠가 된 이후 달라진 일상을 공개했다.

Advertisement

25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '채정안 김동욱 [짠한형 EP.146] 미리 보는 동엽신 환갑잔치'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김동욱은 아내 스텔 김과의 연애 기간에 대해 이야기했다. 그는 "진짜 짧게 했다. 상견례를 만나고 7개월 만에 했는데 그중 4개월은 롱디였다. 아내는 뉴저지에 있고, 나는 한국에 있었다"며 "아내가 휴가와서 연애한 것만 3개월이었고, 그러고 나서 바로 상견례하고 날 잡았다"고 밝혔다.

연애 1년 3개월 만에 결혼식을 올린 김동욱은 결혼식 장소에도 특별한 의미가 있었다고 밝혔다. 그는 "명동성당에서 결혼했는데 둘 다 종교가 같고, 장인어른과 장모님도 명동성당에서 결혼식을 하셔서 의미가 좀 있었다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "(아내와) 첫 데이트도 명동성당이었다. 일부러 성당 간 건 아니고 둘이 첫 데이트하다가 어디를 갈까 하다가 명동에 갔다. 그래서 '여기에 유명한 성당이 있다'고 해서 갖게 된 첫 데이트였다"고 전했다.

Advertisement

이날 출연진들은 지난 2월 득녀한 김동욱에게 축하 인사를 건넸다. 신동엽은 한층 밝아진 김동욱의 표정을 보며 "아이가 태어나고 아이를 보면 아무래도 표정이 밝아진다"고 말했다.

이에 김동욱은 "확실히 많이 웃게 된다. 아기를 보고 계속 웃어주고 부드럽게 말하니까 많이 웃게 된다"고 공감했다.

Advertisement

다만 육아의 현실적인 고충도 털어놨다. 그는 "가끔 화캉스(화장실 바캉스)를 하게 됐다. 힘들 때는 '화장실 좀 갔다 올게'를 진짜 많이 하게 된다. 화장실에 앉아서 휴대폰도 하고 유튜브도 좀 본다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

Advertisement

한편 김동욱은 2023년 12월 7세 연하의 스텔라 김과 결혼식을 올렸다. 미국 교포인 스텔라 김은 과거 SM 엔터테인먼트 연습생 출신으로 소녀시대 데뷔조였던 것으로 밝혀져 화제가 되기도 했다. 부모의 반대로 연예계에 데뷔하지 못한 스텔라 김은 현재 미국과 서울을 오가며 뷰티 브랜드 마케터로 일하고 있는 것으로 전해졌다.