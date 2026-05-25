'100억 CEO' 송은이, 회사 운영 얼마나 힘들길래 "시간 돌릴 수 있다면 절대 안 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 송은이가 회사를 시작하게 된 배경과 운영에 대한 자신의 생각을 진솔하게 밝혔다.

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25일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 개그우먼이자 미디어랩시소, 콘텐츠랩비보 등을 운영 중인 송은이가 게스트로 출연했다.

이날 송은이는 방송 활동과 함께 CEO로서 회사를 운영하는 일이 힘들지 않으냐는 질문에 "진짜 시간 돌릴 수만 있다면 안 한다. 절대 안 한다"고 단호하게 답했다.

그는 "백수를 탈출하고자 했던 작은 방송이 조금씩 커졌다. 아기자기하게 시작하려면 할 수 있었는데 여러 사람이 점점 모이기 시작하면서 회사가 아니면 안 되겠다는 생각을 했다. 결국은 '네 거네, 내 거네' 할 거라서 회사는 사실 내 거는 아니지 않냐. 그래서 회사 일을 해야 되겠다고 생각했다"고 설명했다.

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자신의 것을 만들지 않기 위해 회사를 시작하게 됐다는 송은이는 "사람들이 '100억 CEO' 어쩌고 하는데 다 내 것이 아니다. 회사지 않냐. 회사니까 주인이 또 바뀔 수도 있는 거다"라며 "회사라는 건 나 혼자 하는 게 아니라 조직원들이 다 같이 해서 성과를 내는 거니까 나는 그 형태가 훨씬 좋다고 느낀 거다"라고 전했다.

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이어 "내가 원래 평생 할 수 있는 일을 하면서 월급이 어느 정도면 정말 좋을 거 같다고 기도했던 게 다였다. 그거로도 충분히 만족한다"며 "같이 회사에서 열심히 하는 친구들이 있고 그렇기 때문에 회사가 커나가는 거다"라고 밝혔다.

그러면서 "아무리 백날 송은이 이름이 있어도 여기까지 올 수 있는 일은 아니지 않냐. 다 자기 부서에서 열심히 해주는 직원들이 있기 때문에 이렇게 올 수 있다는 점에 대한 생각은 한 번도 바뀐 적이 없다"고 덧붙였다.