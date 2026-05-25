'연대 돈이 없으세요?' 이나연, 모교 축제 MC 논란...조롱 댓글에 "열심히 했을 뿐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이나연이 연세대 아카라카 축제 MC를 맡은 뒤 불거진 논란에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

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25일 유튜브 채널 '일단이나연'에는 '너무나 열심히 산 죄 l 연대 축제 MC논란….해명영상'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

연세대학교 15학번 출신인 이나연은 최근 아카라카 축제 MC를 맡은 소감을 밝혔다. 그는 "20대 초반에 아나운서 준비하기도 전에 '나도 꼭 아나운서가 돼서 (아카라카) 무대에 서고 싶다'는 꿈을 가졌다"며 "그런데 이번에 (무페이로) 섭외가 왔다. 진짜 단순히 성공했다는 게 아니라 꿈을 이룬 느낌이었다"며 벅찬 심정을 드러냈다.

그러나 이후 예상치 못한 반응도 이어졌다고 털어놨다. 이나연은 "아카라카 행사할 때 중간에 응원 타임이 있다. 춤이 되게 웃긴데 그 춤을 추라고 하더라. 응원해 보라고 기회를 준 거다. 나는 열심히 하는 사람이니까 주어진 기회는 다 잡기 때문에 하겠다고 했다. 그런데 은근히 생각보다 어려웠다"고 말했다.

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그는 "얼마나 조롱당했는지 모른다. 그게 웃기냐. 나는 열심히 한 건데 열심히 사는 사람한테 왜 그러냐"며 속상한 마음을 드러냈다. 이와 함께 화면에는 이나연에게 쏟아졌던 악플 일부가 공개됐다. 네티즌들은 '이게 뭐지? 손발 오그라들 뻔', '연대 요즘 힘든가? 저런 거 보여주고 몇백 몇천 찔러준 건 아닐 거 아니야?', '연세대는 돈이 없으세요?'등의 조롱 섞인 댓글을 남겼다.

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이에 대해 이나연은 "이 영상 보면 더 이상 날 조롱하지 못할 거다. 나는 진짜 열심히 했을 뿐이다. 내가 얼마나 진심이었는지 꿈을 이뤄가는 과정을 영상으로 함께 해달라"고 말했다.

이어진 영상에는 이나연이 연습실에서 응원가에 맞춰 춤 연습을 하는 모습과 축제 당일까지 집에서 거울을 보며 연습에 몰두하는 모습, 연대생들의 응원 속에 무대에서 열정적으로 춤을 선보이는 모습 등이 담겨 눈길을 끌었다.

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무대를 마친 이나연은 예상치 못한 비하인드도 공개했다. 그는 "옷이 너무 작았다. 지퍼가 고장 나서 안 내려갔다. 이도 저도 못해서 '어떡하지' 하다가 힘을 줘서 옷을 찢었다. 옷을 터트렸다. (옷이) 너무 작아서 얼굴이 허예지더라"며 찢어진 옷을 인증했다. 이어 "1부 진행이라 1부는 끝났는데 내년에는 2부도 할 수 있으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다.