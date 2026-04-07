패패패패패패패→롯데 7연패, 이기는 법 잊었다. 부산에선 아직도 0승[부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 이기는 법을 잊었다. 롯데 자이언츠가 7연패 수렁에 빠졌다.

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부산 홈팬들은 아직 1승도 못 봤다. 3일 홈 개막전부터는 4연패다.

롯데는 7일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 주중 3연전 첫 경기서 3대7로 패했다. 5회부터 핵심 불펜 김원중 쿄야마를 가동하며 연패 탈출 의지를 보여줬지만 역부족이었다. 타선이 1회 1득점 이후 완전히 침묵했다.

1회말 롯데가 선취점을 뽑았다. 선두타자 황성빈이 좌중간 안타를 치고 나갔다. 황성빈은 2루 도루까지 성공했다. KT 내야를 흔들었다. 레이예스가 삼진을 당했지만 노진혁이 적시타를 터뜨렸다. 추가 득점은 실패했다. 한동희 윤동희가 연속 삼진을 당했다.

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KT는 3회초에 역전했다. 최원준이 볼넷 출루했다. 김현수 땅볼 때 실책이 겹쳤다. 무사 1, 2루에서 안현민이 몸에 맞는 공을 얻었다. 베이스가 꽉 찼다. 힐리어드가 중견수 희생플라이로 1-1 균형을 맞췄다. 2루 주자 김현수도 3루에 안착했다. 안현민이 2루를 훔쳤다. 병살 가능성을 지웠다. 장성우가 유격수 땅볼로 김현수를 불러들였다.

5회초 KT가 1점을 추가했다. 1사 후 안현민이 볼넷을 골랐다. 힐리어드가 2루 땅볼 진루타를 쳤다. 1사 2루에서 장성우가 우측에 적시타를 때렸다.

3-1로 앞서가던 KT는 7회초에 승기를 확실하게 잡았다. 롯데 불펜을 무너뜨렸다.

김현수가 볼넷으로 물꼬를 텄다. 안현민도 볼넷. 힐리어드가 삼진을 당한 뒤 장성우가 다시 볼넷. 김상수가 3루 땅볼에 그쳤다. 3루 주자가 홈에서 포스 아웃됐다. 2사 만루가 이어졌다. 오윤석이 우익선상 적시 2루타를 폭발했다. 안현민 장성우가 홈인, KT가 5-1로 거리를 벌렸다.

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롯데는 특히 공격에서 유기적인 모습을 전혀 보여주지 못했다.

3회말 무사 1, 3루 찬스를 답답하게 허비했다. 윤동희 3루 땅볼 때 3루 주자 노진혁이 홈에서 잡혔다. 후속 전준우가 볼넷으로 기회를 되살렸으나 1사 만루에서 유강남 전민재가 삼진 아웃됐다. 6회말에는 무사 2루에서 진루타 하나 나오지 않았다. 7회말 1사 1, 2루에도 적시타가 실종됐다. 롯데는 1-7로 크게 뒤진 9회말이 돼서야 2점을 만회했다. 승부에 영향을 주기에는 역부족이었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com