BTS, 회당 매출 182억 원..북미 84만 관객 '압도적 흥행'

빅히트 뮤직

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 'ARIRANG(아리랑)' 북미 공연을 성공적으로 마무리하며 막강한 글로벌 영향력을 다시 한 번 입증했다.

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30일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 지난 4월 25일(현지시간) 미국 플로리다주 탬파를 시작으로 엘파소, 멕시코시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 북미 5개 도시에서 총 15회 공연을 개최해 약 84만 명의 관객과 만났다.

이번 북미 투어는 개최된 모든 공연이 전석 매진을 기록했다. 특히 탬파와 스탠퍼드, 라스베이거스 공연은 팬들의 뜨거운 요청에 힘입어 추가 공연이 편성됐으며, 추가 회차 역시 티켓이 모두 판매되며 높은 인기를 실감케 했다.

방탄소년단은 이번 공연에서 신보 '아리랑' 수록곡은 물론 수많은 히트곡들을 아우르는 풍성한 세트리스트를 선보였다. 공연장을 가득 채운 팬들은 한국어 가사를 함께 따라 부르며 뜨거운 함성과 응원을 보냈다.

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특히 신곡 'Body to Body' 무대에서는 수만 명의 관객이 민요 '아리랑'을 함께 합창하는 장관이 펼쳐졌다. 한국 전통 선율이 대형 스타디움을 가득 메우며 국적과 언어를 넘어 하나로 연결되는 특별한 순간을 연출했다.

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현지 언론의 관심도 이어졌다. 미국 ABC7 샌프란시스코는 방탄소년단의 인기가 한국어와 한국 문화에 대한 관심 증가로 이어지고 있다고 조명했다. 스탠퍼드대학교 한국학 교수 다프나 주르는 인터뷰를 통해 "한국어와 한국 역사, 문화, 문학 등에 대한 수요가 크게 늘고 있다"고 전했다.

공연 성과 역시 눈부셨다. 미국 음악 전문 매체 빌보드는 방탄소년단이 지난 4월 고양, 도쿄, 탬파에서 진행한 8회 공연만으로 7620만 달러(약 1148억 원)의 매출과 41만7000장의 티켓 판매를 기록해 '톱 투어' 1위에 올?畢鳴 밝혔다. 또한 탬파 공연은 4월 단일 공연장 기준 최고 매출과 최다 관객 기록을 세웠다.

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빌보드는 아울러 탬파와 엘파소 공연의 회당 평균 매출이 1210만 달러(약 182억 원)에 달했다고 분석했다. 이는 방탄소년단의 이전 월드투어 대비 약 64% 증가한 수치로, 자체 기록마저 경신한 성과다.

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북미 투어 첫 일정을 마친 방탄소년단은 잠시 귀국한 뒤 오는 6월 12일과 13일 부산 아시아드주경기장에서 국내 팬들과 만난다. 특히 6월 13일은 방탄소년단의 데뷔 13주년 기념일인 만큼 멤버들과 팬덤 아미(ARMY)가 함께하는 특별한 축제의 장이 펼쳐질 전망이다.

이후 방탄소년단은 6월 말 스페인 마드리드에서 유럽 투어의 막을 올리며 글로벌 행보를 이어간다.

tokkig@sportschosun.com