[롯데 관전평] 승리의 여신의 호의를 거절한 죄

롯데 6연패 (부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 5일 부산 사직야구장에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기. 3대4로 아쉽게 패배한 롯데 선수들이 관중들에게 인사하고 있다. 2026.4.5 sbkang@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데는 7연패 기간 역전패가 5회다. 선취점을 뽑은 경기가 5차례나 된다. 하지만 다 뒤집혔다. 추가점을 못 내서 그렇다.

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롯데는 7일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 경기서 3대7로 졌다. 1회말에 1-0 리드를 잡고 역전패를 당했다. 이날은 득점 찬스에 운이 크게 따랐는데도 점수를 못 냈다.

추가점이 필요한 타이밍에 달아나지 못하면 반드시 위기에 처한다. 추격하는 입장에서도 마찬가지다. 추가 실점 없이 사정거리에 잘 잡아두면 찬스는 꼭 온다.

먼저 도망가느냐, 따라잡히느냐 싸움이다.

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이런 맥락에서 단 1점이 매우 중요한 승부처가 꼭 찾아온다. 평소의 정공법을 살짝 접어두고 1점을 짜내기 위해 모든 팀이 하나가 되는 팀이 강한 팀이다. 이를테면 무사 2루에서 자기 스윙 대신 2루 땅볼이라도 굴려준다든지 하는 팀배팅이 바로 그것이다.

롯데 타선은 흐름에 맞는 집요함이 부족했다.

이날 경기에서는 4회말이 중요한 기점이었다. 롯데는 1-0에서 3회초 1-2로 뒤집혔다. 4회말 곧바로 반격 찬스가 왔다. 선두 노진혁이 좌중간에 안타를 쳤다.

행운까지 연속으로 겹쳤다. 노진혁의 타구를 KT 중견수 최원준이 한 차례 더듬었다. 노진혁은 2루까지 갔다. 다음에는 한동희의 타구가 3루수 쪽으로 튀었다. 진루타에 실패하는 방향이었다. 공이 조명과 겹쳤는지 KT 3루수 오윤석이 공을 또 놓쳤다. 아웃카운트 1개와 추가 베이스 1개를 사실상 공짜로 얻었다.

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무사 1, 3루, 수단과 방법을 가리지 않고 득점이 필요했다.

하지만 윤동희가 3루 땅볼에 그쳤다. 3루 주자 노진혁이 홈에서 횡사했다. 노진혁은 승부도 걸어보지 못하고 런다운 끝에 아웃됐다. 그렇다고 후속 주자들이 2루와 3루까지 갈 때까지 시간을 벌어준 것도 아니었다.

전준우가 끈질기게 볼넷을 고르면서 1사 만루 희망의 불씨를 되살렸다. 유강남 전민재가 모두 삼진을 당했다.

바로 다음 KT의 5회초 공격은 롯데와 극명하게 대비됐다. 1사 1루에서 힐리어드가 내야 땅볼을 굴려 안현민을 2루에 보냈다. 장성우가 적시타로 안현민을 불러들이면서 3-1로 KT가 먼저 도망갔다.

팀배팅으로 간단하게 1점을 얻은 KT, 승리의 여신이 도와줘도 꿈쩍도 하지 않은 롯데. 엇갈린 희비는 당연했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com