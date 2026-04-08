호주 출신, 가을 선발은 안된다? "정규직 전환? 일단 지켜보자" 반등에도 신중모드 왜?

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 선발투수 오러클린이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 부상 대체 외국인 투수 잭 오러클린(26)이 환골탈태한 투구로 코칭스태프의 눈도장을 찍었다.

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하지만 박진만 감독은 화색 속에서도 '체력'이라는 변수를 들며 신중한 태도를 유지했다.

박 감독은 7일 광주 KIA전을 앞두고 지난 5일 수원 KT전에서 6이닝 5안타 5탈삼진 2실점 쾌투를 펼친 오러클린의 투구 내용을 높게 평가했다. 오러클린은 지난달 31일 두산전(3⅔이닝 6안타 3탈삼진 4실점)의 부진을 씻고 반등에 성공했다.

박 감독은 "첫 경기 때는 구속이 생각보다 안 나와서 WBC 여파나 몸 상태에 문제가 있는 줄 알았다"며 "일요일 경기에서는 구속이 평균 148km, 최고 150km 초반까지 제 구위를 회복됐다. 첫 경기 60구 이후 구속이 급락해 걱정했는데, 일요일엔 94구를 던질 때까지 구속이 유지된 점이 매우 고무적"이라고 분석했다.

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오러클린이 퀄리티 스타트(6이닝 3자책 이하)를 기록하며 연착륙 가능성을 보이자, 정규직 계약 전환에 대한 기대감도 흘러나오고 있다. 이에 대해 박 감독은 "이번처럼 6이닝 2실점 해준다면 당연히 써야 한다"면서도 딱 하나의 우려를 표했다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 4회초 2사 2루. 강판 당하는 삼성 오러클린. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 4회초 2사 2루. 강판 당하는 삼성 오러클린. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

바로 남반구 호주리그에서 뛰던 선수 '시즌 사이클의 불일치'다.

호주와 한국의 계절은 정반대다. 우리가 캠프를 통해 시즌을 준비할 때 호주는 한창 시즌 때다.

박진만 감독은 "오러클린은 호주리그(ABL)에서 온 선수다. 우리로 치면 지금이 7~8월 한여름을 지나가는 상태와 같다"고 진단했다. 호주 리그가 11월에 시작해 2월에 끝나는 일정을 고려할 때, 쉴 틈 없이 KBO 리그에 합류한 오러클린의 체력이 시즌 중반까지 버텨줄 수 있느냐가 관건이라는 의미다.

삼성은 내부적으로 오러클린의 '6주 후'를 놓고 깊은 고민에 빠져 있다. 구위 자체는 합격점을 받았지만, 장기적인 레이스를 소화할 수 있는 내구성이 검증되지 않았기 때문이다.

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박 감독은 "몸 상태에 문제는 없다는 것을 확인했지만, 체력적인 부분이 가장 큰 숙제"라며 "앞으로 서너 게임은 더 지켜봐야 정확한 판단을 내릴 수 있을 것 같다"고 신중한 입장을 재확인했다.

오러클린이 과연 '단기알바' 꼬리표를 떼고, 정규직으로 거듭날 수 있을까. 향후 서너번의 등판 결과에 더 큰 관심이 모아진다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com