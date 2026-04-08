"우타자 몰아넣기" 정점에 김도영 데뷔 첫 4번 배치...'좌완' 이승현 상대 KIA의 표적 승부수

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 김도영, 김선빈이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈 이범호 감독이 삼성 라이온즈의 좌완 선발 이승현을 겨냥해 라인업에 변화를 줬다.

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핵심은 '천재 타자' 김도영의 데뷔 첫 4번 타자 기용과 상위 타선에 오른손 타자 집중 배치다.

KIA 8일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 삼성과의 시즌 2차전을 앞두고 1번부터 4번까지 우타자를 배치했다. 그 정점에 4번 김도영이 있다.

중심 타선이 살짝 주춤하고 있는데다, 팀 내 우타 자원이 부족한 상황에서 좌완 투수를 상대로 효율적인 득점력을 발휘하기 위한 고육지책이다.

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이범호 감독은 경기 전 인터뷰에서 "현재 팀 내 우타자가 많지 않아 김도영을 4번에 배치했다"며 "우타자들을 한곳에 최대한 몰아놓고 하려고 짰다"고 설명했다.

최근 흐름이 좋은 데일 김호령 테이블세터가 찬스를 만들면 김선빈 김도영의 중심 우타자들이 해결하는 그림.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 김도영, 데일이 득점하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

외야진에도 변화가 생겼다. 전날 좋은 타격감을 보였던 김호령이 전날 사구 여파로 몸 상태가 완전하지 않아 지명타자로 출전한다. 이에 따라 발 빠른 박재현이 9번 중견수로 선발 출전한다.

이 감독은 "데일의 KBO 리그 적응력이 나아지고 있고, 김호령의 타이밍도 점차 올라오고 있다"며 테이블세터의 찬스메이킹에 기대를 걸고 있다.

이 감독은 현재 다소 침체된 중심 타선에 대해 "데일과 호령이가 출루만 잘 해주면, 현재 타이밍이 조금 안 맞는 중심 타선도 분명히 살아날 것"이라며 "선수들이 연습을 잘 소화하고 있는 만큼 조만간 좋은 모습이 나올 것이라 믿는다"고 선수들을 독려했다.

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KIA는 이날 데일 (유격수)-김호령 (지명타자)-김선빈 (2루수)-김도영 (3루수)-카스트로 (좌익수)-나성범 (우익수)-한준수 (포수)-박상준 (1루수)-박재현 (중견수) 라인업을 공개했다.

선발 투수는 구위가 좋은 2년차 우완 파이어볼러 김태형이다.

좌완 이승현을 맞아 '우타자 전진 배치'라는 승부수를 던진 KIA가 전날의 아픈 역전패를 설욕하고 분위기 반등 성공할 수 있을까. 9일 비 소식이 있는 가운데 KIA로선 결코 놓칠 수 없는 중요한 승부다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com