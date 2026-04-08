두산 미래를 봤다! 2년 차가 합작한 승리…사령탑 미소 "선발 역할 톡톡히&귀중한 타점"

두산 최민석. 사진제공=두산 베어스

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 두산 베어스가 '젊은 피' 활약에 승리를 잡았다.

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두산은 8일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 7대3으로 승리했다. 두산은 시즌 3승(1무 6패) 째를 수확했다.

이날 두산은 박찬호(유격수)-정수빈(중견수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-다즈 카메론(우익수)-김민석(좌익수)-강승호(1루수)-윤준호(포수)-박지훈(3루수)이 선발 출전했다.

투·타에서 '2년 차' 선수의 활약이 빛났다. 이날 두산 선발 투수 최민석은 5⅔이닝 무실점으로 호투를 하면서 시즌 첫 승을 챙겼다. 지난 2일 삼성전에서 6이닝 1실점(비자책)으로 퀄리티스타트를 했지만, 승리를 챙기지 못했던 아쉬움을 완벽하게 털어냈다.

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최민석은 중간 중간 볼넷에 고전하기는 했지만, 위기를 잘 넘기면서 선발투수로 역할을 완벽하게 해냈다.

타선에서는 박준순이 초반 분위기를 끌고 왔다. 1회말 선두타자 박찬호가 안타를 치고 나갔고, 정수빈의 희생번트가 나왔다. 박준순이 키움 선발 정세영과의 승부에서 2S로 몰렸지만, 3구 째 직구를 받아치면서 적시타를 날렸다. 이어 양의지의 적시타까지 나오면서 두산은 2-0으로 시작할 수 있었다.

박준순은 7회에도 2루타를 치면서 멀티히트를 완성했다.

두산 박준순. 사진제공=두산 베어스

최민석이 마운드를 내려간 뒤에는 이병헌(1이닝 무실점)-박신지(1⅔이닝 3실점)-김택연(1이닝 무실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.

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경기를 마친 뒤 김원형 두산 감독은 "최민석이 지난 경기에 이어 선발 역할을 톡톡히 해내며 팀에 승리를 안겨줬다. 야수들도 5회까지 5점을 뽑아내며 선발의 어깨를 가볍게 해줬다"고 칭찬했다.

김 감독은 이어 "선취점이 중요했는데, 1회 박준순이 불리한 볼카운트에서 귀중한 타점을 올렸다. 양의지도 장타를 터뜨리며 경기 초반 확실히 분위기를 가져올 수 있었다"고 밝혔다.

두산은 9일 선발투수로 이영하를 예고했다. 키움은 라울 알칸타라가 선발 등판한다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com