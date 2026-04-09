명예 회복의 날, '주장'은 후배의 이름을 떠올렸다…"오늘은 어린 선수들이 잘해줬죠"

사진제공=두산 베어스

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "빨리 컨디션을 끌어올려 팀에 더 도움이 되도록 하겠다."

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양의지는 8일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 4번-지명타자로 선발 출전해 2타수 1안타 1볼넷 2타점을 기록했다.

첫 타석부터 팀에 필요한 한 방을 쳤다. 두산은 1회말 선두타자 박찬호가 안타를 치고 나갔다. 정수빈의 희생번트에 이어 박준순의 적시타가 이어졌다.

후속타자로 타석에서 선 양의지는 키움 선발 정세영과 승부를 펼쳤다. 풀카운트에서 6구 째 직구가 몸쪽으로 들어왔고, 그대로 받아쳐 좌익수 왼쪽으로 빠지는 2루타를 쳤다. 1루주자 박준순은 그대로 홈으로 들어왔다.

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3회 뜬공으로 돌아선 양의지는 5회 1사 주자 3루에서는 외야로 공을 날리며 희생플라이를 만들었다. 7회에는 무사 2루에서는 볼넷을 얻어내면서 두 번째 출루에 성공했고, 이후 오명진과 교체돼 경기를 마쳤다.

양의지의 활약을 앞세운 두산은 7대3으로 승리하며 시즌 3승(1무 6패) 째를 기록했다.

사진제공=두산 베어스

양의지로서는 전날(7일) 아쉬웠던 장면을 지워내는 활약이기도 했다. 블로킹 장면에서 다소 아쉬운 모습을 보여주며 폭투와 포일 등을 곳곳에서 기록하기도 했다.

김원형 두산 감독이 "바운드 볼이 많았다. 양의지도 그럴 때가 있다"라고 다독였지만, 'KBO리그 최고 포수'에게는 다소 자존심이 상할 수 있었던 장면. 그러나 이날 활약과 함께 승리를 이끌며 명예회복에 성공했다.

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경기를 마친 뒤 양의지는 "타점을 기록하긴 했지만 아직 100%의 컨디션은 아니다. 팀이 이겼다는데 의미를 두고 싶다"고 밝혔다.

동시에 후배 선수에게 공을 돌렸다. 5⅔이닝 무실점 호투를 펼친 최민석과 결승타 등 2안타 경기를 한 박준순의 이름을 이야기했다. 양의지는 "오늘은 최민석 박준순 등 어린 선수들이 잘해줬다. 빨리 컨디션을 끌어올려 팀에 더 도움이 되도록 하겠다"고 강조했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com