실책만 5개 5-13 대패. 그래도 '유격수' 송성문은 깔끔. 4타수 1안타 트리플A 타율 0.278

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[스포츠조선 권인하 기자]송성문이 뚜렷한 성장세를 보여주지 못하고 있다.

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샌디에이고 파드리스의 트리플A팀 엘파소 치와와스에서 뛰고 있는 송성문은 9일(이하 한국시각) 엘버커키 아이소톱스와의 홈경기서 3번-유격수로 선발출전해 4타수 1안타 1득점 2삼진을 기록했다.

트리플A 시즌 타율은 2할7푼8리로 소폭 하락했고, OPS(출루율+장타율)은 0.656을 기록.

1회말 2사후 첫 타석에서 상대 선발 태너 고든과의 승부에서 3구째 가운데로 온 84.2마일(약 135.5㎞)의 체인지업을 때렸으나 중견수 플라이로 아웃.

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0-10으로 크게 뒤진 4회말 1사후 두번째 타석에 나왔다. 연속 볼 3개를 침착하게 잘 골라낸 송성문은 이후 스트라이크 2개를 지켜봤다. 풀카운트에서 6구째 낮게 온 84.3마일(약 135.6㎞)의 슬라이더를 받아쳐 우전안타를 만들어냈다. 후속 타자들의 연속 안타로 3루까지 진출한 송성문은 카를로스 로드리게스의 1루수앞 땅볼 때 팀의 이날 첫 득점을 기록했다. 이후 메이슨 맥코이의 스리런포로 엘파소는 4-10으로 추격했다.

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6회말 2사 1루에선 1B2S의 카운트에서 5구째 86.6마일(약 139.3㎞)의 바깥쪽 높은 슬라이더에 배트가 나가 헛스윙 삼진을 당했다.

4-11로 뒤진 8회말 선두타자로 나와서는 왼손 투수 카슨 팜퀴스트와 승부했는데 3구 연속 파울을 치며 끈질긴 승부를 펼쳤지만 6구째 92.7마일(약 149.2㎞)의 빠른 직구를 지켜봤다가 루킹 삼진으로 물러났다.

엘파소는 5대13으로 패했다. 무려 5개의 실책이 나왔다. 홈런을 친 3루수 맥코이가 2개의 실책을 저질렀고, 선발 투수인 곤잘레스도 송구 실책을 했다. 좌익수 로드리게스와 2루수 던건 역시 실책을 1개씩 기록.

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KBO리그에서 주로 3루수와 2루수를 봤던 송성문은 조금은 낯선 유격수로 나섰지만 실책없이 안정적인 수비를 보였다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com