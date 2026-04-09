"이정후 응원 그만할까?" SF 팬들 분노 폭발…4월 타율 0.083 급추락→"9번 타자로 내려라"

이정후의 4월 타율이 바닥을 기고 있다. 이에 따라 현지 팬들의 인내심도 한계에 이르고 있는 상황이다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 이번 시즌 극심한 부진을 겪고 있다. 4월 타율은 8푼 3리까지 추락했다. 샌프란시스코 팬들은 이정후를 로스터에서 제외해야 한다고 주장하고 있다. 전날 경기 선발 명단에서 제외된 후 곧바로 선발로 복귀했지만, 타격감을 되찾지 못하고 있다.

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이정후는 9일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026시즌 메이저리그 필라델피아 필리스와의 홈 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전했다. 팀은 5-0으로 승리했지만, 4타수 무안타에 그친 이정후는 웃지 못했다.

2회 말 선두타자로 나선 이정후의 첫 타석은 땅볼이었다. 우완 선발 에런 놀라의 복판에 몰린 체인지업을 건드렸지만, 안타로 연결하지 못했다. 이정후는 3회 말 2사 3루 상황에서는 중견수 뜬공으로 물러났다. 팀이 3-0으로 앞서던 6회 말 2사 상황에서는 2루수 땅볼로 아웃됐다.

이정후는 마지막 타석인 8회 말 1사 1루 상황에서는 루킹 삼진을 당했다. 좌완 불펜 호세 알바레도와 8구까지 가는 끈질긴 승부를 벌였지만, 결과는 좋지 못했다. 샌프란시스코는 살아난 타선과 투수진의 호투 속에서 5-0 승리를 거뒀다.

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팀이 2연승을 달리고 있지만, 이정후의 시름은 깊어져만 가고 있다. 4월 이정후의 타율은 0.083(24타수 2안타)으로 바닥을 기고 있다. 이정후의 시즌 타율은 0.143(42타수 6안타)까지 떨어졌다.

샌프란시스코 팬들은 이정후의 부진에 대해 비난하고 있다.

팬들은 사회관계망서비스(SNS)에 "이정후 응원 좀 그만할 수 있을까? 타율이 0.143이다", "이정후를 9번 타자로 배치해라", "이런데도 응원가는 불러주더라" 등 이정후에 대한 비판적인 의견을 게재했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com