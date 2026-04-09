팀 타율 1위를 '2년 차'가 하고 있다니…"바뀐 응원가? 있다는 자체가 감사하죠"

두산 베어스 박준순. 사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 이종서 기자] 2년 차 징크스는 없다.

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두산 베어스 박준순(20)은 올해로 2년 차를 맞았다.

덕수고를 졸업한 그는 2025년 신인드래프트 1라운드(전체 6순위)로 지명된 '특급 유망주'. 프로 첫 해부터 기회를 받으며 91경기에 출전해 타율 2할8푼4리 4홈런으로 가능성을 보여줬다.

올 시즌 방망이는 더 매서워졌다. 시범경기 10경기에서 타율 2할9푼6리 3홈런으로 OPS(장타율+출루율) 1.025로 예열을 마친 그는 8경기에서 타율 3할9푼3리 1홈런으로 팀 내 타율 1위를 기록하고 있다.

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초반 팀 타율 꼴찌를 달리는 등 좀처럼 힘을 쓰지 못하는 두산 타선에서 박준순의 활약은 단비과 같았다.

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지난 8일 잠실 키움 히어로즈전에서도 박준순의 방망이는 뜨겁게 돌아갔다. 3번타자 겸 2루수로 선발 출장한 박준순은 1회말 1사 2루에서 적시타를 날리며 선취점을 안겼다. 이 점수는 이날 경기 결승점이 됐다. 이후 양의지의 2루타 때 홈까지 들어오면서 득점에도 성공했다. 7회에는 선두타자로 나와 2루타를 치면서 공격의 포문을 열었다. 곧바로 대주자 이유찬과 교체되면서 이날 경기를 마쳤다. 두산은 7대3으로 승리했다.

두산 베어스 박준순. 사진제공=두산 베어스

경기를 마친 뒤 박준순은 "작년에 좀 1군에서 공을 보다보니 눈에 익은 거 같다. 덕분에 도움이 되고 있다"라며 "빠른 공에 늦는 경향이 있어서 캠프에서 그 부분을 많이 생각하면서 연습을 했다"고 최근 타격감 비결을 설명했다.

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좋은 타격감 덕에 박준순은 중심타선은 물론 리드오프로도 나가기도 했다. 타순은 특별히 의식하지 않고 있다. 박준순은 "맡겨주신 역할에 최선을 다하려고 한다"고 했다.

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'징크스'라는 말이 나올 정도로 많은 선수들이 2년 차에 어려움을 겪곤 한다. 박준순은 "잘해야 한다는 생각과 보여드려야 한다는 조급함이 있었는데 다들 편하게 하라고 해주셔서 조금 더 편하게 임했던 거 같다"라며 "당연히 올 시즌 욕심도 나고 잘하고 싶은 것도 많은데 딱히 그런 걸 의식 안 하려고 한다"고 '2년 차 징크스'에 맞서는 자세를 밝혔다.

박준순은 올 시즌 달라진 응원가를 듣고 있다. 지난해 응원가를 받았지만, 올 시즌에는 조금 다른 느낌의 응원가를 듣고 있다. 바뀐 응원가에 대해 박준순은 "응원가는 둘 다 좋다. 지금 연차에 없을 수도 있는데 내 응원가가 있다는 사실이 좋다"라며 "감사하게 야구를 하고 있다"고 했다.

올 시즌 목표는 '풀타임'. 박준순은 "올해 안 다치고 1군에서 도움이 되는 선수가 목표"라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com