15억 포기, 7억 받고 승부수...그런데 감감무소식, 홍건희 어디서 뭐 하고 있나 [대전 현장]

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 역투하는 KIA 홍건희. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.19/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 7억 몸값 투수, 언제까지 2군에...

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KIA 타이거즈 홍건희는 언제 연봉값을 할 기회를 잡을 수 있을까.

홍건희는 비시즌 화제의 중심에 선 선수 중 한 명이었다. FA는 아니지만 사실상의 FA. 두산 베어스와 2+2년 최대 24억5000만원 계약을 맺은 뒤 2년을 보냈다. 2년 15억원 계약이 남았지만, 이를 과감하게 뿌리치고 시장에 나왔다. 2년 15억원 이상의 비FA 다년 계약을 맺을 수 있다는 자신감이었다. FA 보상 규정에서 자유로웠기 때문.

하지만 시장 분석을 잘못했다. 팔꿈치 부상 여파가 있고, 지난해 부진했던 홍건희를 찾는 구단은 없었다. 미아가 되나 하는 순간, 친정 KIA가 손을 내밀었다.

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1년 총액 7억원. 이후 옵트아웃이 포함된 조건. 모험이었다. 올해 자신의 가치를 입증하고, 더 큰 계약을 맺겠다는 의지.

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그럴려면 1군에서 좋은 모습을 보이는 게 중요하다. 하지만 개막 후 감감무소식이다. 시범경기 3경기에 나와 크게 나쁘지는 않았지만, 불펜 다른 경쟁자들을 이길 정도가 아니었다. 2군에서 시즌을 시작했다.

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 홍건희가 숨을 고르고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

홍건희는 최근 퓨처스리그 경기에 나서며 실전 감각을 끌어올리고 있다. 4일 롯데 자이언츠전, 8일 삼성 라이온즈전 두 경기 연속 1이닝 무실점. 비시즌 FA 조상우, 김범수, 이준영과 계약하고 홍건희까지 품으며 '불펜 왕국'을 꾸릴 것 같았던 KIA. 하지만 뭔가 2% 부족한 느낌. 홍건희가 제 컨디션으로 오면 충분히 역할을 할 수 있는 환경이다.

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이범호 감독도 홍건희를 주시하고 있다. 이 감독은 "스프링 캠프 때부터 구속도 잘 안 올라오고 하다보니, 본인도 시간을 갖고 준비를 하는 것 같다"며 "지금 2군에서 던지는 스피드도 100%는 아닐 것이다. 다만 1군에 올라오면 2~3km는 빨라질 거라 본다. 원래 스피드로 상대를 압도하는 스타일이 아니다. 타이밍을 뺏어 승부하는 투수다. 괜찮다는 보고가 올라오면 1군 콜업을 생각해보겠다"고 밝혔다.

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홍건희 본인에게도, KIA에게도 매우 중요한 콜업이다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com