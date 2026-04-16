"KIM 출전 = 승리" 김혜성 이런 극찬 있었나, 감독 코멘트가 달라졌다

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"김혜성에 관해서는 저는 항상 이렇게 생각해요."

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LA 다저스 데이브 로버츠 감독이 김혜성의 활약에 대해 극찬을 했다.

김혜성은 16일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠와의 홈 경기에서 8번타자-유격수로 선발 출전해 선제 결승 투런 홈런을 터뜨렸다.

김혜성은 0-0 동점이던 2회말 2사 2루 상황에서 첫 타석에 섰다. 메츠의 우완 선발 투수 클레이 홈스를 상대한 김혜성은 2B1S에서 오른쪽 담장을 훌쩍 넘기는 선제 투런 홈런을 쏘아올렸다. 올 시즌 자신의 첫 홈런이자 메이저리그 통산 4번째 대포다.

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김혜성의 홈런을 앞세워 초반 2-0 리드를 잡은 다저스는 8대2로 대승을 거뒀다. 이 경기는 오타니 쇼헤이가 선발 투수로 등판한 경기였다. 김혜성은 오타니에게 초반부터 든든한 득점 지원을 선사했고, 오타니도 6이닝 1실점으로 호투를 펼치며 선발승을 거뒀다.

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하지만 김혜성은 홈런 이후 불만족스러웠다고 이야기했다. 김혜성은 경기 후 라커룸 인터뷰에서 "베이스를 돌면서 당연히 엄청 기뻤다. 그게 우리팀의 첫 점수였기 때문에 팀에 도움이 됐다고 느꼈다"면서도 "그 후에 세번이나 삼진을 당해서 개인적으로는 기분이 좋지 않다"고 아쉬워했다.

이후 타석에서 안타는 없었지만, 김혜성은 이후 유격수 수비에서도 좋은 플레이를 펼치며 팀의 승리를 합작했다.

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경기 후 김혜성에 대한 질문을 받은 로버츠 감독도 역대 최고의 칭찬을 했다. 로버츠 감독은 "정말 훌륭한 수비였다. 우리 팀을 활기차게 만들었다. 또 다들 아시다시피 김혜성은 0-0 상황에서 홈런을 쳤다. 하위 타순 타자들이 계속 놀라운 활약을 펼치고 있다. 김혜성에 대해서는, 저는 늘 이렇게 생각한다. '김혜성이 출전하면, 항상 팀이 이길 수 있도록 뭔가를 해낸다.' 정말 그러고 있다. 그리고 김혜성이 기회를 좀 더 얻고 있다는 게 좋다"며 칭찬과 격려를 아끼지 않았다.

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불과 며칠전, 김혜성은 팀이 ABS 챌린지 신청권이 한번밖에 안남은 상황에서 자신의 판단으로 챌린지를 했다가 실패하면서 비판을 받기도 했다. 로버츠 감독도 당시에는 "신청해서는 안되는 상황이었다"며 냉철하게 지적했었다.

그러나 계속해서 발전하려고 노력하는 김혜성의 모습을 긍정적으로 보고있는듯 하다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com