최하위도 서러운데 외인까지 사라졌다…"어깨 불편함" 초비상

17일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 와일스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 키움 히어로즈의 외인 투수 한 명이 이탈했다.

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키움은 19일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 원정경기를 앞두고 외국인투수 네이선 와일스를 1군 엔트리에서 제외했다. 엔트리 빈자리는 외야수 추재현으로 채웠다.

키움으로서는 초대형 악재가 발생했다. 올 시즌 4승14패로 최하위에 머무르고 있는 키움은 18일 KT전 패배로 5연패에 빠져있다. 가뜩이나 승리 쌓기가 버거운데 외인 선수까지 이탈하게 됐다.

올 시즌 키움과 총액 91만달러(약 13억원)에 계약한 와일스는 올 시즌 4경기에서 승리없이 3패 평균자책점 4.13을 기록했다. 영입 당시 "마이너리그 통산 9이닝당 볼넷 비율이 2.1개로 안정된 제구력과 경기 운영 능력이 강점으로 꼽힌다"고 기대했지만, KBO리그에서는 다소 고전했다.

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최근 등판이었던 17일 KT전 이후 문제가 생겼다. 당시 와일스는 6이닝 동안 12안타(1홈런) 2탈삼진 5실점으로 고전했다.

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이후 몸 상태를 점검하는 과정에서 오른쪽 어깨에 불편함을 호소했다. 결국 다음 피칭이 어렵다는 판단에 엔트리에서 말소했다. 와일스는 20일 병원 검진을 받을 예정이다.

설종진 키움 감독은 "금요일(17일)에 피칭을 한 뒤 어깨에 불편함을 호소했다. 일단 다음 등판을 빼고 20일에 검진하기도 했다. 그 다음에 일정이 결정될 거 같다"라며 "큰 부상이 아니라면 한 두 번 정도만 등판을 거르지 않을까 싶다"고 설명했다.

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선발진에도 변동이 생긴다. 오는 21일 고척 NC 다이노스전에서는 오석주가 선발로 나온다. 23일 NC전이 와일스 자리인데 아마 김연주가 나설 예정"이라고 설명했다.

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이날 키움은 이주형(중견수)-박주홍(좌익수)-안치홍(2루수)-트렌턴 브룩스(1루수)-추재현(우익수)-최주환(지명타자)-김동헌(포수)-김지석(3루수)-송지후(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

선발투수는 하영민이 나선다. 하영민은 올 시즌 3경기에서 2패 평균자책점 6.75를 기록했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com