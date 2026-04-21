'놀랍다' 김하성의 막대한 존재감! 부상 복귀 여파→ATL에 '칼바람 분다'…골드글러브 수상자도 결별 대상

김하성. 사진=680 더 팬

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[스포츠조선 강우진 기자]숀 머피와 김하성이 차례대로 부상에서 복귀할 것으로 예상된다. 이들의 복귀는 경쟁자들에게는 슬픈 소식이다.

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스포팅 뉴스는 20일(한국시각) '애틀랜타 브레이브스는 정규시즌을 앞두고 선발 투수진 다수가 부상으로 이탈한 상태에서 시즌에 돌입했다'면서도 '하지만 부상을 안고 시즌을 시작한 핵심 야수들도 있었는데, 대표적으로 포수 머피와 유격수 김하성이다. 이 가운데 머피가 먼저 복귀할 것으로 예상된다'고 보도했다.

김하성 역시 복귀를 향해 속도를 높이고 있으며, 타격 훈련을 소화하고 시뮬레이션 경기 출전을 앞두고 있다. 두 선수 모두 복귀가 임박하면서 애틀랜타는 로스터에 변화를 줘야 하는 상황에 놓였다. 이 과정에서 포수 조니 하임 등 팀을 떠날 가능성이 있는 선수가 여럿 보인다.

사진=MLB

애틀랜타 소식을 전하는 HTHB의 미첼 바비 기자는 "머피가 복귀하면 김하성도 곧 뒤따를 것이다"며 "김하성이 온다면 선발 라인업은 다시 재편될 것이고, 이는 시즌 초반 맹활약을 펼치고 있는 스미스의 출전 시간 감소로 이어질 수 있다"고 주장했다.

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또 바비는 "김하성이 유격수로 들어가고 마우리시오 두본이 여러 포지션을 오가게 되면, 드레이크 볼드윈이 지금처럼 지명타자로 꾸준히 나서기 어려워질 것"이라며 "따라서 하임이 1차 정리에서 살아남더라도 2차에서는 버티기 힘들 수 있다"고 설명했다.

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머피와 김하성의 복귀는 애틀랜타에 큰 전력 보강이 될 전망이지만, 동시에 어려운 결정을 요구한다. 특히 월드시리즈 우승 경험이 있고 골드글러브를 수상한 선수와 결별하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 애틀랜타는 2026시즌 초반 뜨거운 상승세를 보이고 있다. 두 핵심 전력이 복귀를 앞둔 상황에서도 기세는 꺾일 기미가 없다. 전력 보강이 임박한 가운데, 하임에게는 팀과 작별하는 순간이 다가올 수도 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com