'하늘이 내린 기회' 그렇게 원했다면 5이닝은 필수! '대전 예수' 와이스 22일 CLE전 선발등판, "볼넷 줄이라" 주문

휴스턴 애스트로스 라이언 와이스가 지난 17일(한국시각) 다이킨파크에서 열린 콜로라도 로키스전에 선발등판해 4회 교체되면서 위를 쳐다보며 아쉬워하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]한화 이글스 시절 '대전 예수'로 불렸던 투수가 메이저리그 두 번째 선발등판에 나선다.

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휴스턴 애스트로스 우완 라이언 와이스가 22일(이하 한국시각) 오전 7시10분 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브필드에서 열리는 클리블랜드 가디언스와의 원정경기에 선발등판한다.

올해 메이저리그에 데뷔한 와이스의 두 번째 선발등판 경기다.

지난 겨울 '1+1년' 260만달러에 휴스턴과 계약하며 메이저리그 입성에 성공한 와이스는 스프링트레이닝서 선발 경쟁을 통과하지 못해 불펜투수로 시즌을 맞았다.

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그러나 휴스턴은 개막 로테이션을 구성했던 헌터 브라운(어깨), 크리스티아 하비에르(어깨), 이마이 다쓰야(팔), 코디 볼튼(허리)이 연쇄적으로 부상자 명단(IL)에 오르자 와이스를 비롯한 뎁스 투수들에게 기회를 주기로 했다.

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다시 말해 와이스가 선발투수로 성공 가능성이 높다고 보고 로테이션에 포함한 게 아니다.

라이언 와이스는 22일(한국시각) 클리블랜드를 상대로 두 번째 선발등판에 나선다. AP연합뉴스

그는 지난 17일 콜로라도 로키스를 상대로 커리어 첫 선발등판에 나섰지만, 3⅔이닝 동안 3안타와 4볼넷을 내주는 난조 속에 2실점했다. 합격점을 주기 어려운 선발 데뷔전이었다.

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이후 닷새 만에 다시 선발 마운드에 선다. 이번에도 들쭉날쭉한 제구력을 극복하지 못한다면 당장 자리는 유지하겠지만, 신뢰는잃게 된다. 무엇보다 5이닝을 끌고 갈 수 있는 능력을 보여줘야 한다.

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와이스가 휴스턴과 맺은 계약에는 투구이닝에 따른 보너스 조항이 담겨 있다. 40이닝부터 15이닝 단위로 5만달러가 주어지고, 110이닝과 130이닝을 채우면 각 7만5000달러, 150이닝을 돌파하면 10만달러의 보너스가 각각 지급된다. 즉 150이닝을 채우면 총 50만달러의 보너스를 받는다.

"선발로 던지기 위해 휴스턴과 계약했다"고 했던 와이스로서는 기회가 왔을 때 잡아야 한다.

피터 램버트. AFP연합뉴스

시즌 초 6인 로테이션을 썼던 휴스턴은 현재 5인 로테이션을 가동하고 있다. 21일 클리블랜드전에 스펜서 아리게티가 선발로 나섰고, 22일 와이스에 이어 23일 클리블랜드전에는 피터 램버트가 등판한다. 이어 25~27일 뉴욕 양키스와의 홈 3연전에 랜드 맥컬러스 주니어, 마이크 버로우스, 아리게티 순으로 나선다.

이 가운데 이번에 로테이션에 합류한 투수가 바로 와이스, 아리게티, 램버트다.

IL에 등재된 선발투수들의 예상 복귀 시점을 보면 하비에르가 5월 말 또는 6월 초, 이마이는 이달 말, 볼튼은 5월 초, 브라운은 6월 말이다. 와이스에게 주어진 기간이 그리 길지 않다고 보면 된다.

스펜서 아리게티. AP연합뉴스

CBS스포츠라인은 '와이스, 아리게티, 램버트는 당분간 선발 자리를 유지할 것으로 보인다'면서도 '와이스의 경우 볼넷율이 13.9%(72타자 중 10볼넷)인데, 로테이션에 오래 머물기 위해서는 이 부분에서 향상됐음을 보여줘야 한다'고 전했다.

조 에스파다 휴스턴 감독은 지난 17일 경기 후 "(임시선발들이)노력하고 있다. 노력이 부족한 건 아니다. 우리는 그 투수들이 경기 후반까지 던지도록 노력을 기울이고 있다"며 "계속해서 밀어붙여야 한다. 로테이션을 어떻게 가동하느냐 그 방법을 우리는 해결해야 한다. 이건 오랜 기간이 걸리기 때문이다. 선발들이 잘 던지고 효율적이어야 한다"고 했다.

휴스턴은 지난 6일 애슬레틱스전부터 20일 세인트루이스 카디널스전까지 2승12패로 급전직하하며 8승15패로 AL 서부지구 최하위로 추락했다. 로테이션 붕괴 탓이다. 불펜 부담이 가중되고 있다. 와이스는 클리블랜드를 상대로 반드시 5이닝을 채워야 한다.

와이스는 2024~2025년 한화에서 21승10패, 평균자책점 3.16을 마크했다. 작년에는 16승5패, 평균자책점 2.87, 207탈삼진을 올렸다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com