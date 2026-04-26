"LEE, 이치로처럼 침착해" 대찬사 보낸 SF 감독, 왜 장외포 대신 안타에 더 기뻐했을까

Apr 25, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) hits a double against the Miami Marlins during the fourth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

Apr 25, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) gestures after hitting a double against the Miami Marlins during the fourth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

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[스포츠조선 박상경 기자] 절치부심 끝에 이룬 타격 반등, 사령탑은 찬사를 보내고 있다.

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샌프란시스코 자이언츠의 토니 바이텔로 감독이 이정후의 최근 활약에 반색했다. 바이텔로 감독은 26일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 가진 마이애미 말린스전에 앞서 취재진과 만난 자리에서 이정후에 대해 "계속 지금처럼 할 것 같다"고 말했다.

무섭게 페이스를 끌어 올리고 있는 이정후다. 최근 15경기 타율 0.375(56타수 21안타) 2홈런 5타점, 출루율 0.407, 장타율 0.571, OPS(출루율+장타율) 0.978이다. 개막 후 부진 속에 한때 타율 0.143, 출루율 0.224, 장타율 0.214에 불과했던 모습과는 완전히 딴판이다. 시즌 초반 초구에 곧잘 방망이가 나가던 모습에서 좀 더 공을 지켜보고 히팅 포인트를 조정한 게 반등의 원인으로 분석되고 있다.

Apr 25, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) hits a double against the Miami Marlins during the fourth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

바이텔로 감독은 25일 마이애미전을 복기했다. 그가 이날 이정후의 플레이에 초점을 맞춘 건 첫 타석이었던 2회말 나온 중전 안타 장면이었다. 1사 주자 없는 가운데 타석에 들어선 이정후는 마이애미 선발 샌디 알칸타라가 집요하게 바깥쪽 유인구를 던졌음에도 이를 골라내며 풀카운트까지 간 뒤 바깥쪽으로 낮게 떨어진 체인지업을 걷어올려 중전 안타로 연결했다. 이에 대해 바이텔로 감독은 "(이정후가) 자신의 리듬을 찾은 것 같다. 마치 그의 영웅인 이치로처럼 투수 앞에서 침착하게 플레이하는 모습이었다"고 칭찬했다.

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26일 마이애미전에서도 이정후의 활약은 이어졌다. 이날 6번 타자-우익수로 나선 이정후는 3타수 2안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 두 개의 안타를 모두 2루타로 장식하면서 '장타 본능'을 뽐냈다. 특히 이날도 마이애미 선발 유리 페레스가 뿌린 150㎞ 후반대 강속구를 공략하면서 장타를 만들어낸 점이 인상적이었다. 전날 마이애미에 4대9로 졌던 샌프란시스코는 이날 마이애미를 6대2로 제압하면서 설욕에 성공했다.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - APRIL 24: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants rounds the bases after hitting a home run against the Miami Marlins in the eighth inning at Oracle Park on April 24, 2026 in San Francisco, California. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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빅리그 3년차에 접어든 이정후는 올 시즌 활약이 관건으로 꼽혔다. 1억달러 계약을 맺고 샌프란시스코 유니폼을 입은 뒤, 지난 두 시즌 간 활약상은 기대에 못 미쳤다는 평가가 우세했다. 타격에서는 재능을 드러냈으나 중견수 수비가 문제였다. 올해 우익수로 이동하면서 수비 안정감 확보 뿐만 아니라 타격 상승세를 이어갈 지 여부가 향후 메이저리그에서의 롱런 여부를 결정 짓는 요소가 될 것으로 전망됐다. 시즌 초반 부진을 딛고 반등에 성공한 가운데, 감독의 신뢰라는 가장 큰 응원까지 확보하면서 한결 편안하게 시즌을 풀어갈 수 있을 것으로 보인다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com