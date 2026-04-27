SF 감독 '신들린 예측' 미쳤다! "이정후 지금 흐름 시즌 끝까지 갑니다"…'日 레전드' 이치로와 비교→어느덧 3할 복귀 '코 앞'

이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 감독의 믿음에 제대로 보답했다. 또 한 번의 멀티 히트를 터뜨리면서 3할 타율을 눈앞에 두고 있다. 시즌 초반의 부진은 완전히 씻어낸 모습이다.

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이정후는 26일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서열린 마이애미 말린스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1득점을 기록했다.

이정후는 2회 마이애미 선발 에우리 페레스의 시속 98.2마일짜리 직구를 타격해 담장을 직격하는 2루타에 성공했다. 후속타가 없어 이정후의 득점으로 이어지지는 않았다. 이정후는 4회 2사 1루 상황에서도 페레스의 97.1마일 직구를 밀어 치면서 2루타를 쳤다. 이번에도 후속타가 나오지 않으면서 득점은 불발됐다.

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이후 이정후는 6회에 볼넷과 득점에 성공하면서 아쉬움을 털어냈다. 이날 활약으로 이정후의 시즌 타율은 0.287(94타수 27안타)로 상승했다. OPS는 0.773이다. 시즌 초반 1할대 타율로 부진했던 모습은 사라지고, 어느덧 3할 타율을 눈앞에 두고 있다. 샌프란시스코는 해당 경기에서 마이애미를 6-2로 잡아냈다.

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흥미로운 점은 경기 전부터 토니 비텔로 샌프란시스코 감독이 이정후의 활약을 예상했다는 점이다. 이 경기 전 비텔로 감독은 남은 시즌 이정후의 성적을 예측했다. 비텔로 감독은 이정후가 지금의 좋은 흐름을 시즌 끝까지 보여줄 것이라 주장했고, 그의 존재감을 일본의 전설적인 선수 스즈키 이치로에 빗대기까지 했다.

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비텔로는 "나는 이정후가 이 상태를 계속 유지할 것이라고 생각한다"며 "그는 자신이 어떤 선수인지에 대한 리듬을 찾은 것 같다"고 평가했다. 이어 "25일 말린스전에서 이정후는 이치로처럼 타격하는 모습을 보였다"고 덧붙였다.

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이정후는 전날 마이애미와의 경기에서 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 그의 맹활약에도 팀은 4-9로 패배했다. 비텔로 감독은 이정후의 3안타 경기를 보고, 그의 폼이 완전히 돌아왔음을 직감한 것으로 보인다. 이 기세는 이날 경기에도 이어졌고, 당분간 공격에서 좋은 흐름이 이어질 것으로 예상된다. 샌프란시스코는 27일 오전 5시5분 마이애미와의 시리즈 3번째 경기에 나선다. 이 경기에서 이정후가 맹타를 휘두를지 주목된다.

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이정후는 2023년 12월 샌프란시스코와 6년 1억1300만달러(약 1660억원) 계약을 맺었고, 그는 메이저리그에서 3번째 시즌을 보내고 있다. 샌프란시스코는 2021년 이후 처음으로 포스트시즌 진출을 노린다. 이를 위해 이정후의 활약이 무엇보다 중요할 것이 자명하다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com