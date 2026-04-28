김서현을 2군에 내려보낸 진짜 이유 "물러나서 준비해라"[대전 현장]

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회초 한화 김서현이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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[대전=스포츠조선 나유리 기자]"팀이 가장 막아줬으면 하는 타이밍에서 그 모습이 안나오니까."

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한화 이글스 김경문 감독이 불펜 투수 김서현을 2군으로 내려보낸 이유를 밝혔다.

한화는 휴식일이었던 지난 27일 투수 김서현을 1군 엔트리에서 말소했다. 부진이 가장 결정적 이유다.

김서현은 올 시즌 11경기에 등판해 8이닝 동안 1승2패 1세이브 평균자책점 9.00으로 부진한 상황이다. 지난해 한화의 새로운 마무리 투수로 활약하면서 33세이브를 거뒀지만, 올 시즌은 출발부터 불안의 연속이었다.

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특히 지난 14일 대전 삼성 라이온즈전에서 1이닝동안 볼넷 6개와 사구 1개를 허용하며 3실점으로 무너진 충격 여파가 오래 갔다. 이후 3경기 연속 무실점은 했지만, 현재 한화 벤치는 김서현을 마무리 투수로 기용하지 않고있는 상황이다.

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김서현은 지난 26일 대전 NC 다이노스전에서 선발 문동주에 이어 7회초 팀의 두번째 투수로 등판했으나 1아웃 이후 볼넷을 내준 뒤 안중열에게 역전 투런 홈런을 맞고 마운드를 물러났다. 한화도 최종 스코어 3대5로 지면서 이 홈런이 더욱 뼈아팠다.

팀도 흔들리고, 김서현도 살아나지 못하는 상황에서 더이상의 1군 등판 고집은 의미가 없다는 결단을 내렸다.

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28일 대전 SSG 랜더스전을 앞두고 취재진과 만난 김경문 감독은 "지금쯤이면 내 생각엔 작년에 (쌓은)그 경험으로 인해 타자를 막을 수 있어야 한다. 힘으로든, 컨트롤이든 (타자를 막을 수 있는)그것을 가져야 되는데, 아직은 마운드에 서서 (안나온다). 일단 볼넷이 많고, 왼쪽 타자 상대가 힘들다"며 아쉬워했다. 올 시즌 김서현은 우타자를 상대로는 피안타율이 0.133에 불과하지만, 좌타자 상대로는 0.333으로 훨씬 높다.

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김경문 감독은 "일단 물러나서 준비하라는 시간을 좀 주도록 하려고 한다"고 덧붙였다. 김서현이 2군에서 자신감을 되찾고, 타자와 상대하는 모습도 확실히 좋아졌을때 1군 콜업이 가능할 것으로 보인다.

대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com