김대호, 아나운서 출신 친동생 공개 "현재는 내 매니저"(아침마당)

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 김대호의 친동생이 '아침마당'에 깜짝 등장해 뭉클한 형제애를 전했다.

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28일 방송된 KBS1 '아침마당'의 '소문난 님과 함께' 코너에는 '무명전설'의 호호형제 장민호와 김대호가 출연했다. 이날 방송에서는 김대호의 동생 김성호가 스튜디오에 모습을 드러내 시선을 모았다.

김대호는 "제가 이 자리에 오기까지 부모님을 비롯해 많은 분들의 도움이 있었지만, 동생의 역할이 컸다"며 고마움을 전했다. 이어 학창 시절을 회상하며 "재수를 하면서 공부를 열심히 했고 대학에 들어간 뒤에는 공부가 너무 싫어서 많이 놀았다"며 "막상 취업을 준비하려 보니 자격증도 없어 막막했다. '내가 뭘 할 수 있을까' 고민하다 보니 부모님이 주신 목소리와 보기 부담스럽지 않은 외모가 떠올라 아나운서를 꿈꾸게 됐다"고 털어놨다.

하지만 가장 큰 문제는 학원비였다. 김대호는 "부모님께 말씀드리면 헛바람 들었다고 하실 것 같았다"며 "마침 학군단 장교 출신인 동생이 군 복무 중이었고, 보너스가 나온 시기였다. '아나운서 학원을 다녀야 하는데 돈을 빌려줄 수 있냐'고 조심스럽게 물었더니 '내 꿈도 아나운서인데 형 먼저 가 있어'라며 선뜻 학원비를 내줬다"고 회상했다. 이어 "그 덕분에 지금 이 자리에 앉아 있고 인생이 바뀌었다"며 깊은 감사의 마음을 드러냈다.

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실제로 동생 김성호 역시 아나운서의 길을 걸었다고. 김대호는 "중국 하얼빈에서 잠깐 1년 동안 아나운서 생활을 했다. 그 후 계속해서 도전하다가 일반 기업체 들어갔다"며 "지금은 나와 일을 같이 하고 있다. 내 매니저 역할을 하고 운전도 해주고 있다"고 소개했다.

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스튜디오에 등장한 김성호를 향해 출연진들은 "얼굴도 닮고 목소리도 닮았다"며 놀라움을 드러냈다. 엄지인은 김성호에게 김대호가 고쳤으면 좋겠는 점을 물었고, 김성호는 "형은 마음이 깊은데 표현이 조금 무뚝뚝하다. 조금만 더 부드럽게 표현해주면 좋겠다"고 말했다. 다만 곧 진심이 드러났다. 그는 "어머니, 아버지 차도 사드리고 제가 모르는 순간에도 금전적으로 도와드렸다. 방송이 많아지니까 큰 TV도 사드리고 저도 많이 챙겨준다. 속이 깊은 형"이라고 덧붙이며 애정을 전했다.

김대호 역시 "저랑 완전히 다른 성격이다. 방송을 하다 보면 놓치는 부분이 많은데, 동생이 꼼꼼하게 다 챙겨준다"며 동생에 대한 깊은 신뢰와 고마움을 표현했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com