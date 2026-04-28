박시은, ♥진태현 '이숙캠' 하차에 보인 반응.."울 허니 너무 고생 많았어"

진태현(왼쪽), 박시은. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박시은이 남편 진태현의 JTBC '이혼숙려캠프(이하 '이숙캠')' 하차 소식에 애정 어린 위로를 전했다.

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28일 진태현은 자신의 계정을 통해 자필 편지를 공개하며 '이숙캠' 하차 심경을 직접 밝혔다. 그는 "'이혼숙려캠프'에서 하차하게 됐다"며 "매니저를 통해 제작진의 하차 관련 설명과 결정을 듣게 됐고, 4월 초 마지막 녹화를 끝으로 떠나게 됐다"고 전했다.

이어 "제 삶의 경험이 너무 한정되고 주관적이라 프로그램을 하는 동안 제 개인적인 생각과 조언이 늘 고민이고 걱정이었다"며 "시청자들과 출연 부부들에게 도움이 됐을지 돌아보니 부끄럽다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 그러면서도 "25년 연예인 생활 중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고, 진정성 있게 임했다"며 "부족한 저를 추천해주신 장훈이 형에게 감사하다"고 덧붙였다.

또한 "이제 아내와 '결혼장려커플'로 살며 감사와 사랑이 가득한 삶을 이어가겠다"고 전해 눈길을 끌었다.

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이 같은 소식이 전해지자 누리꾼들은 "'이숙캠' 최고의 MC였는데 왜 하차하냐", "너무 아쉽다", "고생 많았다" 등 아쉬움 섞인 반응을 쏟아냈다. 배우 신애라 역시 "섭섭하고 아쉽고 서운해라. 맛난 거 먹자"라는 댓글을 남겼고, 진태현은 "선배님과 (차)인표 형님 보고 싶다"고 답해 훈훈함을 더했다.

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무엇보다 아내 박시은의 응원이 눈길을 끌었다. 그는 "울 허니~ 너무 고생 많았어~"라는 짧지만 진심 어린 메시지로 남편을 위로했고, 진태현은 "자기가 고생했지. 고마워"라고 화답하며 서로를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

앞서 이날 JTBC 측은 "진태현이 '이혼숙려캠프'에서 하차하는 것이 맞다"고 공식 입장을 밝혔다. 이어 "2024년부터 약 2년 가까이 이어온 프로그램에 변화를 주기 위한 결정"이라며, 건강 문제가 아닌 프로그램 재정비 차원의 하차라고 설명했다. 서장훈과 박하선은 기존대로 출연을 이어갈 예정이다. 진태현의 후임은 아직 알려지지 않았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com