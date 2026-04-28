김연아, 파격 단발도 완벽 소화...품격이 다른 '연느 비주얼'

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[스포츠조선 조윤선 기자] '피겨 퀸' 김연아가 짧은 단발머리로 변신해 또 한 번 독보적인 분위기를 완성했다.

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패션 매거진 'W KOREA'는 28일 글로벌 명품 브랜드 디올 앰배서더로 활동 중인 김연아의 화보를 공개했다.

화보 속 김연아는 어깨에 닿지 않을 정도로 짧은 단발머리를 우아하게 소화해 시선을 사로잡았다. 새 헤어스타일은 김연아의 작은 얼굴과 긴 목선을 한층 돋보이게 했고, 기존의 우아한 이미지에 산뜻한 매력까지 더했다.

또한 김연아는 독특한 디자인의 모자를 매치해 하이패션 무드를 선보였다. 실제 모델 못지않은 분위기에 강렬한 눈빛과 절제된 포즈가 어우러져 화보의 완성도를 높였다.

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이 외에도 김연아는 다양한 디자인과 컬러의 주얼리까지 완벽하게 소화하며 고혹적인 매력을 발산했다.

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한편 김연아는 2022년 크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 최근 김연아는 돌고래유괴단 신우석 감독이 연출한 구글 캠페인을 통해 자신의 레전드 쇼트 프로그램인 '죽음의 무도'를 발레 안무로 재해석한 퍼포먼스를 선보여 화제가 된 바 있다.