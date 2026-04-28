최동석, '박지윤 루머 유포' 피의자 특정 충격…경찰 수사 중 "명예훼손 대립"

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[스포츠조선 이지현 기자] 최동석 전 아나운서가 이혼 소송 중인 전 아내 박지윤을 둘러싼 악성 루머 유포 혐의로 수사를 받고 있다..

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28일 한경닷컴 취재에 따르면 제주 서귀포경찰서는 최동석을 명예훼손 혐의로 수사 중이다. 이는 박지윤 측이 지난해 온라인상에서 유포된 악성 게시물과 루머 작성자들을 다수 고소하는 과정에서, 최동석이 피의자 중 한 명으로 특정되면서 불거진 사안이다.

다만 경찰은 "수사 중인 사안이라 확인이 어렵다"고 말을 아꼈다. 최동석 측은 "공식적인 연락을 받은 바 없고 참고인 조사 연락을 받았다"는 입장을 밝히며, 오히려 박지윤 지인이 자신에 대한 명예훼손 글을 올렸다며 고소인 신분으로 조사받았다고 반박했다.

이처럼 양측이 명예훼손을 둘러싸고 첨예하게 대립하는 가운데, 별도로 진행 중인 상간 소송 역시 항소심으로 이어지며 법적 공방은 계속되고 있다.

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앞서 최동석은 박지윤의 지인을 상대로 상간자 위자료 손해배상 청구 소송을 제기했고, 박지윤 역시 최동석 지인을 상대로 맞소송을 진행했다. 그러나 올해 1월 1심 재판부는 양측의 청구를 모두 기각했다. 이후 최동석 측이 판결에 불복해 항소장을 제출하면서 사건은 2심으로 넘어갔다. 항소심 첫 변론은 오는 7월 제주지방법원에서 열릴 예정이다.

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이번 항소심에서는 박지윤이 피고에서 제외된 것으로 알려졌다. 박지윤은 항소하지 않아 1심 판결이 그대로 확정된 상태다.

두 사람은 KBS 30기 아나운서 동기로 만나 2009년 결혼해 1남 1녀를 두었으나, 2023년 이혼 조정 신청을 하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 현재 자녀들의 친권과 양육권은 박지윤이 맡고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com