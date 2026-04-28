남경주, 제자 성폭행 혐의로 결국 '재판행'…"합의 거부 당했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 뮤지컬 배우 남경주가 제자 성폭행 의혹과 관련해 재판에 넘겨졌다.

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28일 법조계에 따르면 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 지난 24일 피감독자간음 혐의로 남경주를 불구속 기소했다. 검찰은 남경주가 제자인 A씨와의 관계에서 법리상 감독 지위에 있었던 점과 함께, 사회적 영향력 등을 이용해 위력을 행사한 것으로 판단한 것으로 전해졌다.

남경주는 지난해 서울 서초구에서 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 사건 직후 A씨는 112에 신고한 것으로 알려졌으며, 경찰은 수사를 거쳐 혐의가 인정된다고 보고 사건을 기소 의견으로 검찰에 송치했다. 다만 남경주는 경찰 조사에서 관련 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

수사 과정에서 남경주 측은 형사조정회부를 요청했지만, A씨 측이 합의 의사가 없다는 입장을 밝히면서 절차는 성사되지 않았다. 형사조정은 검찰 단계에서 당사자 간 합의를 통해 분쟁을 조정하는 제도다.

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한편 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔한 남경주는 '춘향전'을 통해 뮤지컬 무대에 진출한 이후 '시카고', '아가씨와 건달들', '겜블러', '키스 미 케이트' 등 다수 작품에서 활약한 1세대 뮤지컬 배우로 꼽힌다. 사건 이후 그가 재직 중이던 홍익대학교는 징계위원회를 열고 직위 해제 조치를 내린 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com