'어린이날 야구장 특급 선물'…안우진X한교동 만났다→日산리오 인기 캐릭터, 韓야구단과 협업

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[스포츠조선 고재완 기자] 키움히어로즈(대표이사 위재민)는 산리오코리아(대표이사 오츠카 야스유키)와 함께 인기 캐릭터 '한교동' 협업 상품을 출시한다.

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유니폼과 모자, 티셔츠 등 의류와 응원타올, 짐색, 인형키링, 티켓파우치 등 잡화류 등 15종을 선보인다. 협업 상품 화보 모델로 투수 안우진이 참여해 색다른 볼거리도 제공한다.

오는 5월 1일부터 3일까지 고척에서 열리는 두산과의 3연전 동안 장외 보행광장에서 '키움히어로즈 X 한교동' 팝업스토어가 열린다. 10만원 이상 구매한 고객에게는 선착순으로 콜라보 일러스트가 그려진 리유저블백을 증정한다. 상품 15종 중 인형 머리띠는 예약판매한다.

2일 경기는 '한교동 DAY'로 꾸민다. 이날 캐릭터 한교동이 마운드에 올라 시구를 하고, 경기 중에는 이닝 이벤트를 진행해 콜라보 유니폼과 모자, 인형 키링을 경품으로 증정한다. 지류 티켓에는 콜라보 일러스트 디자인이 적용된다. 선수단은 콜라보 유니폼을 착용하고 그라운드에 나설 예정이다.

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이번 협업 상품은 8일부터 온라인 히어로즈샵에서 예약판매를 시작한다. 또한 팝업스토어 잔여 재고에 한해 고척스카이돔 히어로즈 MD샵에서도 구매 가능하다. 세부 안내는 추후 히어로즈샵 SNS를 통해 공지될 예정이다.

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1985년 탄생한 '한교동'은 히어로가 되고 싶지만, 마음처럼 잘 안되는 귀여운 설정으로 큰 사랑을 받고 있다. 일본과 한국을 포함해 글로벌 팬덤에서 꾸준한 인기를 끌고 있으며, 2025년 '산리오 캐릭터 대상'에서 한국 지역 4위를 기록한 바 있다.

어린이날을 맞아 한국에서 인기가 높은 한교동 캐릭터를 야구에 접목시키는 참신한 시도에 야구팬들의 관심이 모아지고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com