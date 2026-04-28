김대성, 안타까운 가정사…"母 16세에 원치 않은 임신, 42년만 재회 후 충격"

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[스포츠조선 김수현기자] 트로트 가수 김대성이 16세에 겪은 원치 않은 임신을 했던 어머니와 42년만에 가슴 아픈 재회를 한 사연을 털어놓으며 안타까움을 자아냈다.

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28일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서는 심리상담가 이호선 교수가 '나를 파괴하는 거짓말쟁이들'이라는 주제로 강연을 진행했다.

이날 김대성은 자신의 복잡한 가족사와 어머니를 42년 만에 만나게 된 사연을 고백했다. 그는 30대가 되어서야 처음으로 어머니의 존재를 알게 됐고, 어머니에 대한 정보는 사진뿐이었다며 "언젠가는 연락이 오겠지"라는 마음으로 기다려왔다고 밝혔다.

김대성은 결국 42년 만에 어머니를 만나게 됐지만, 기대와는 다른 현실에 깊은 상처를 받았다고 털어놨다. 그는 "나는 엄마가 내 편인 줄 알고 찾았고 만났는데 '내가 싫은가? 내가 괜히 나타났나?' 싶다"고 속상한 심경을 전했다.

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이어 그는 자신의 출생 배경에 대해 "제가 알기로는 제가 태어나서 외할머니가 엄마한테 저를 키우지 말라고 해서 갓난아기를 두고 엄마를 데리고 갔다더라. 그래서 저는 엄마 없이 친할머니 손에서 컸다"고 밝혔다.

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또한 "부모님 두 분이 서로 좋아서 저를 낳은 게 아니고 어머니가 원치 않은 임신을 했다고 들었다. 외갓집이 탄광촌 여인숙을 운영하셨다. 아버지가 탄광촌에서 일하시면서 어머니를 만났고 제가 생긴 거다. 어머니가 어린 나이셨다. 16살에 저를 낳으셨다"고 고백해 충격을 안겼다.

김대성은 가족 구조에 대해서도 "아버지도 저희와 살진 않으셨다. 명절에만 오셨고 할머니, 작은아버지, 큰아버지와 살았다. 저희 삼남매가 그렇게 살았다"며 "누나와 여동생까지 삼남매인데, 모두 어머니가 다르다"고 밝혔다.

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뒤늦게 출생의 비밀을 알게 된 그는 방송 '아침마당'을 통해 어머니를 찾았고, 며칠 뒤 발신자 표시 제한으로 걸려온 전화를 받았다고 전했다. 이후 어머니가 살고 있던 지역 근처 행사에서 직접 만나게 됐다고 회상했다.

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김대성은 "어머니가 저를 보고 '잘 커줘서 고맙다'고 하셨다"면서도 "저는 '보고 싶었다. 친할머니 산소에 같이 가고 싶었다'고 하고 싶었는데 말이 안 나왔다"고 말했다.

이어 "어머니가 '너를 만난 건 너무 좋은데 현재의 가정이 있으니까 우리 더 이상 연락 못하겠다'고 하셨다. 그때 기분은 하늘이 무너지는 기분이었다"고 털어놔 안타까움을 더했다.

그는 현재 상황에 대해 "지속적인 관계를 유지하고 싶지만 어머니의 가정에 피해가 갈까 봐 관계를 끊어야 할지, 아니면 계속 연락해야 할지 모르겠다"며 상담을 요청했다.

이에 이호선 교수는 "그냥 어머니가 찾을 때까지 계셔라. 본인이 보호자 역할을 할 사람을 찾아라. 내가 보호자가 되면 더 이상 보호받는 것에 관심이 없어질 거다. 결혼해서 아빠와 남편 역할을 해봤으면 좋겠다. 그러면 엄마를 영원히 찾아다닐 일은 없을 거다. 이제 찾아다니지 말고 자신의 보호자가 되셔라"고 조언했다.

shyun@sportschosun.com