'유치원 교사' 이수지 또 나왔다..코로나 등원·모기·학부모 CCTV 요구까지 "열 받아서 못 봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '유치원 선생님'으로 변신한 이수지가 극한의 야외활동 현장을 웃프게 그려냈다.

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28일 유튜브 채널 '핫이슈지'는 '유치원 교사 이민지 선생님의 봄 (feat. 모기) [휴먼다큐 진짜 극한직업]'이라는 제목의 페이크 다큐멘터리 영상을 공개했다. 영상에서 이수지는 화제를 모은 지난 1편에 이어 2편에서도 유치원 교사 이민지로 분해 능청스러운 열연을 펼쳤다.

이날 이수지는 유치원 아이들을 데리고 야외 활동에 나섰다. 그러나 코로나에 걸려 나오지 못한다던 하준이가 뒤늦게 엄마의 손을 잡고 등장하자 당혹감을 감추지 못했다.

하준이 엄마는 "하준이가 선생님이 보고 싶다고 하도 졸라서 왔다. 선생님을 너무 좋아한다"며 하준이가 먹을 기침, 가래 약을 이수지에게 맡겼다.

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이어 하준이 엄마는 "하준이와 가위바위보해서 선생님이 이겼다고 들었다. 그 얘기 듣는데 심장이 벌렁벌렁 뛰고 손발이 덜덜 떨려서 잠 한숨을 못 잤다. 내가 예민한 거냐"고 물었다.

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뜻밖의 항의에 놀란 이수지는 "당치도 않다. 원에서는 아이들 정서 보호 차원에서 가위바위보를 하든 묵찌빠를 하든 무조건 비기는 무승부로 결과를 맺고 있다"고 해명했다. 하지만 하준이 엄마는 "우리 하준이가 거짓말한다는 거냐. CCTV 확인해 봐야 할 것 같다. 원장 선생님과 따로 이야기해 보겠다"며 불편한 심기를 드러냈다.

이후 이수지는 야외 활동 중인 아이들의 사진을 찍기 위해 놀이터 바닥을 무릎으로 기어다녔다. 아이들과 눈높이를 맞춰야 사진이 예쁘게 나온다는 그는 학부모에게 보낼 '인생샷'을 남기기 위해 바지가 찢어질 정도로 고군분투했다.

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이어 아이들이 달리기 시합을 하자 이수지는 소리 없는 응원에 돌입했다. 그는 "놀이터 주변에 아파트가 있는데 아이들이 신나게 운동회하고 떠들면 시끄럽다고 민원이 들어올까 봐 조용히 운동회를 하고 있다"고 설명했다.

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또 이수지는 결승선을 통과하는 아이들에게 순서와 상관없이 모두 1등이라고 외쳤다. 그러면서 "학부모님들이 가장 중요하게 생각하는 게 정서 돌봄이다. 정서 보호 차원에서 승패를 나누지 않고 모두가 우승하는 게 중요하기 때문에 우리 친구들 모두가 1등 한 거다"라고 밝혔다.

잠시 숨을 돌리던 이수지는 한 아이가 모기에 물렸다는 말에 사색이 됐다. 이어 제작진을 향해 "구급차를 불러달라. 모기에 물렸다"며 다급하게 도움을 청했다.

제작진이 "겨우 모기에 물린 거로 그러냐"고 하자, 이수지는 "애가 죽게 생겼다. 가려워 죽는다"며 절규했다. 이어 전자 모기 채를 들고 놀이터 곳곳을 뛰어다니며 모기와의 처절한 사투를 벌여 웃픔을 자아냈다.

영상을 본 네티즌들은 "열받아서 못 보겠다", "진짜 모기 때문에 마음 졸였던 기억나서 눈물 나오려고 한다", "현실 고증 미쳤다", "아프면 집에서 좀 케어하자", "어머니들 손발 떨리고 심장 벌렁거리면 병원에 가보셔라", "그놈의 모기", "1등 해도 1등이 아님", "이게 진짜 과장이 아니라는 게 슬프다"등의 반응을 보였다.