'암 투병' 기다려준 의리 어디로…진태현 "'이숙캠' 하차 매니저 통해 들어" 신애라도 서운

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진태현이 JTBC 예능 이혼숙려캠프(이숙캠) 하차를 둘러싼 논란 속 직접 심경을 밝혀 관심이 집중되고 있다.

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앞서 27일 '이혼숙려캠프' 측은 진태현의 하차를 공식화하며 "프로그램 변화 차원에서 결정된 사안"이라고 설명했다. 약 2년간 이어진 프로그램의 흐름에 변화를 주기 위한 선택이라는 입장이다.

하지만 이후 진태현이 밝힌 하차 과정이 알려지며 논란이 불거졌다. 그는 28일 자신의 SNS에 손편지 글을 게재하고 "매니저를 통해 제작진의 하차 관련 설명과 결정을 듣게 됐다"며 "4월 초 마지막 녹화를 끝으로 프로그램을 떠나게 됐다"고 전했다.

진태현은 "제 삶의 경험이 한정적이고 주관적이라 조언을 하는 동안 늘 고민과 걱정이 많았다"면서도 "25년 연예인 생활 중 어떤 촬영보다 진정성 있게 임했다"고 밝혀 프로그램에 대한 애정을 드러냈다.

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이에 아내 박시은은 "너무 고생 많았어"라는 댓글로 응원을 보냈고, 진태현은 "자기가 더 고생했지, 고마워"라고 답하며 애정을 나눴다.

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특히 신애라는 "아구 섭섭하고 아쉽고 서운해라"라는 댓글을 남기며 아쉬움을 드러냈다. 진태현 역시 "선배님과 (차)인표 형님 보고파요"라고 화답하며 훈훈한 분위기를 이어갔다.

팬들 또한 "프로그램의 중심 같은 존재였다", "진정성 있는 조언이 큰 위로였다" 등 반응을 보이며 그의 하차에 아쉬움을 표하고 있다.

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진태현은 2024년 8월부터 '이혼숙려캠프'에서 가사 조사관으로 활약하며 부부 갈등 상황 속 현실적인 조언과 공감 어린 태도로 시청자들의 호응을 얻어왔다.

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특히 갑상선암 진단 이후에도 제작진이 복귀를 기다리며 의리를 지킨 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다.

다만 현재 서장훈, 박하선 등 다른 출연진은 그대로 프로그램에 참여하는 가운데, 진태현만 하차하게 된 배경과 통보 과정이 매니저를 통해 전달됐다는 점이 알려지며 논란이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com