'이숙캠' 이호선 상담가, 10kg 감량 후 '몰라보게 예뻐졌다'..."요즘 난리난 미모" (이호선상담소)

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[스포츠조선 김수현기자] 심리상담가 이호선 교수가 10kg 감량 후 근황과 함께 유쾌한 강연 현장을 공개했다.

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28일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서는 '나를 파괴하는 거짓말쟁이들'이라는 주제로 이호선 교수의 강연이 진행됐다.

이날 방송에서 방송인 장영란은 "요즘 난리가 났다. 호 선생님 미모에 꽃이 활짝 폈다더라. 너무 아름다워지셨다. 살도 빠지셨다"며 달라진 외모에 대해 언급하며 비결을 물었다.

이에 이호선 교수는 "제가 요즘 날씬해진 것 같지 않냐"라며 너스레를 떨었고, 관객들이 "맞다"고 화답하자 "거짓말쟁이들"이라고 받아치며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그러나 실제로 이호선 교수는 최근 10kg 감량에 성공한 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

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이호선 교수는 한 인터뷰를 통해 "몸을 관리하고 개선하며 더 오래, 더 건강하게 살려는 노력이 필요하다"고 밝히며 체중 감량의 배경을 설명했다.

또한 그는 운동 방법으로 인터벌 러닝을 소개하며 "1분 걷고 1분 뛰는 방식은 누구나 쉽게 시작할 수 있다. 처음에는 10분도 힘들었지만 꾸준히 노력해 40~50분까지 운동 시간을 늘렸다"고 전했다.

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shyun@sportschosun.com