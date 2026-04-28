강소라, '뼈마름 몸매'의 반전…"학창시절 70kg. 진짜 건장했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강소라가 지금의 가녀린 몸매와는 180도 다른 반전 과거를 고백해 화제다.

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28일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에 게스트로 출연한 강소라는 취중진담 스타일의 토크를 통해 학창 시절 이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 허경환은 학창시절에 대해 이야기 하던 중 "소라는 갑자기 예뻐질 얼굴이 아니다. 어땠었냐"라고 물었다.

이에 강소라는 "살집이 워낙 있었다. 70kg대까지 나갔었다. 고3 때 살을 뺐다"고 깜짝 고백했다.

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강소라는 당시의 건장했던 체격을 떠올리며 "한국체육대학교 앞을 지나가면 학생인 줄 알고 경비 아저씨가 잡을 정도였다"고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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뮤지는 "얼굴은 살아 있었던 거 아니냐"라고 물었지만 강소라는 "아니다 건장했다"라고 말해 웃음을 더했다.

이어 "살을 빼고 나서 방송에 나오니 친구들이 내 본명을 보고도 나인 줄 모르더라"며 혹독한 다이어트를 거쳐 현재의 미모를 완성했음을 시사했다.

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또한 강소라는 이날 연애 15일 만에 한의사 남편에게 프러포즈를 받은 비하인드와 함께, 아이들에게 과자 대신 공진단과 경옥고를 먹이는 건강 중심의 육아 일상을 공개하며 남다른 입담을 과시했다.

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narusi@sportschosun.com