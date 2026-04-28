'10년 동행' 도로공사 떠나는 배유나, 팬에게 전한 인사…"내 인생에서 가장 뜨겁고 소중한 시간"

배유나. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "내 인생에 정말 큰 의미로 남을 거 같다."

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현대건설 힐스테이트와 한국도로공사 하이패스는 27일 사인 앤드 트레이드 계약을 발표했다. 현대건설은 미들블로커 배유나를 받으면서 세터 이수연과 현금을 내주었다.

배유나는 앞서 도로공사와 2억5000만원의 FA 계약을 했다.

2007~2008시즌 1라운드(1순위)로 GS칼텍스에 입단한 배유나는 신인상을 비롯해 두 차례 베스트7(2017~2018, 2022~2023)과 통산 블로킹 4위(1022득점)를 기록하는 베테랑 미들블로커다.

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2016년 도로공사로 이적한 뒤 10년간 뛰며 두 차례의 챔피언결정전 우승을 이끄는 등 간판스타로 활약했다.

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2025~2026시즌 배유나는 부상으로 정규리그에서는 24경기 출전해 세트 당 블로킹 0.375으로 다소 아쉬운 모습을 보여줬다. 그러나 GS칼텍스와의 챔피언결정전 2차전에서 블로킹 3득점 포함 10득점을 하는 등 여전한 기량을 뽐냈다.

도로공사는 김세빈과 이지윤이 성장하면서 미들블로커진 교통 정리가 필요했다. 배유나가 관록을 앞세워 좋은 모습을 보여준다고 하지만 '세대 교체'도 어느정도 필요했다.

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FA협상에서 온도 차가 있었고, 사인 앤드 트레이드로 이어졌다.

사진제공=KOVO

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현대건설은 배유나가 필요했다. 양효진의 은퇴로 미들블로커진에 약점이 있었다. 배유나의 가세로 이 공백을 어느정도 채울 수 있게 됐다.

도로공사 역시 이해관계가 맞아떨어졌다. 올 시즌 세터 운영으로 많은 고민을 안고 있었던 터라 이수연의 가세는 새로운 활력이 될 전망이다.

10년간 뛰었던 도로공사를 떠나면서 배유나는 SNS를 통해 팬들에게 인사를 남겼다.

배유나는 "도로공사에서 보낸 10년은 내 인생에서 정말 큰 의미로 남을 것 같다"라며 "힘든 순간들도 많았지만, 그 시간을 버틸 수 있었던 건 언제나 같은 자리에서 응원해주신 팬분들 덕분"이라고 했다.

배유나는 이어 "주장으로서 팀과 함께 고민하고 버텨낸 시간들 역시 나를 더 단단하게 만들어준 소중한 시간이었다. 함께해준 동료들, 코칭스태프와 구단 관계자분들께도 감사드린다"라며 "여기서의 모든 시간이 있었기에 지금의 제가 있다고 생각한다. 이제는 새로운 팀에서 더 큰 책임감으로, 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다. 여기서의 10년은 제 인생에서 가장 뜨겁고 소중한 시간이었다. 그 시간과 마음, 절대 잊지 않겠다. 앞으로도 코트 위에서 내 모든 것을 쏟아부으며 뛰겠다"고 남겼다.

사진제공=KOVO

다음은 배유나 SNS 전문.

안녕하세요, 배유나입니다. 팬분들께 먼저 인사드리고 싶어 이렇게 찾아왔습니다.

저는 이번에 현대건설 힐스테이트 배구단으로 이적하게 되었습니다. 도로공사에서 보낸 10년은 제 인생에 정말 큰 의미로 남을 것 같습니다. 힘든 순간들도 많았지만, 그 시간을 버틸 수 있었던 건 언제나 같은 자리에서 응원해주신 팬분들 덕분이었습니다. 주장으로서 팀과 함께 고민하고 버텨낸 시간들 역시 저를 더 단단하게 만들어준 소중한 시간이었습니다.

함께해준 동료들, 코칭스태프와 구단 관계자분들께도 감사드립니다. 여기서의 모든 시간이 있었기에 지금의 제가 있다고 생각합니다.

이제는 새로운 팀에서 더 큰 책임감으로, 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.

여기서의 10년은 제 인생에서 가장 뜨겁고 소중한 시간이었습니다. 그 시간과 마음, 절대 잊지 않겠습니다.

앞으로도 코트 위에서 제 모든 것을 쏟아부으며 뛰겠습니다.

진심으로 감사합니다.

이상, 한국도로공사 주장 배유나였습니다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com