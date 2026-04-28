고소영, 유튜브 영상 싹 내린 진짜 이유…"일주일 1회 업로드 강박 왔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 그동안 베일에 싸여있던 유튜브 활동 중단 이유를 솔직하게 밝히며 눈물을 보였다.

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28일 유튜브 채널 '고소영'에는 '고소영이 유튜브 영상 전부 내린 이유 (심경고백)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고소영은 한동안 업로드가 멈췄던 이유에 대해 "일주일에 한 번씩 업로드해야 한다는 강박에 쫓겼다"며 "내가 왜 이렇게 갇혀서 살까라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

고소영은 대중의 편견에 대해서도 속상한 마음을 드러냈다.

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그는 "'고소영은 CF만 찍어도 먹고살지 않냐'는 말이 가장 속상하다"며 "10년 동안 아이 육아에 전념하는 시간이 필요했을 뿐, 연기에 대한 갈증은 늘 있었다"고 고백했다.

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특히 과거 자신을 괴롭혔던 악성 루머에 대해서도 입을 열었다.

고소영은 "결혼 전 아이를 낳았다는 루머가 있었다. 당시 일년내내 광고 촬영 중이라 배가 부를 틈이 없었는데도 그런 소문이 돌았다"며 "나중에 내 아이들에게 당당하게 말하기 위해 고소를 결심했고, 그 과정이 너무나 치욕스러웠다"고 회상해 안타까움을 자아냈다.

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엄마로서의 책임감 때문에 겪은 강박증도 고백했다.

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그는 "완모(완전 모유 수유)를 못 하는 것에 대한 스트레스가 컸고, 술에 취해 들어와도 아이 곁에서 쓰러져 자야 한다는 모성애 강박이 있었다"며 보수적이고 완벽을 기하려 했던 지난날을 돌이켜봤다.

마지막으로 고소영은 "이제 큰아들이 17살이 되니 마음이 조금 놓인다. 유튜브를 리뉴얼해 대중과 더 가깝게 소통하고 싶다"며 앞으로의 활동에 대한 의지를 다졌다.

narusi@sportschosun.com