황보라, "도와주세요" 1살 子 상태 얼마나 심각하길래...결국 '아동 상담' 결정 (보라이어티)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 자칭 '문센 블랙리스트'라 부를 정도로 심각하게 산만한 아들에 결국 아동 상담을 결심했다.

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28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '위험천만 고속도로 위 육아에 쓰러져 버린 초보맘 황보라ㅣ첫 놀이동산, 아들 육아 현실' 영상이 업로드 됐다.

이날 황보라는 친한 육아동지와 아이 네 명과 함께 1박으로 봄 나들이 여행을 떠났다.

"즐거운 추억 만들고 오겠다"며 웃으며 떠난 황보라는 다음날 차에 쓰러진 채로 등장해 걱정을 자아냈다.

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지인들을 만나러 가는 길. 황보라는 "한 달 전부터 저희 대학 동기 오빠 아기들이랑 동생 아는 후배랑 같이 봄나들이 겸 놀러간다"라며 즐겁게 외출했다.

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오랜만의 봄 나들이에 아들 우인이도 많이 신난 모습으로 옹알이를 했다.

하지만 즐거움도 잠시, 아들 우인이는 회전목마를 보고 칭얼대기 시작했다. 황보라의 남편은 엄하게 아들을 나무랐지만 황보라는 결국 아들을 안아들었다.

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요즘 힘이 세졌다는 우인이는 엄마를 끌고 키즈카페 여기저기를 누비는가 하면 키즈카페에 온 다른 가족들의 간식을 가지고 와 달라고 떼를 썼다.

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황보라는 "그래도 함께라서 나름 즐거운 봄 나들인줄 알았는데..."라며 한탄했다. 집에 가는 차 안, 뭐가 또 불만인지 우인이는 다시 칭얼대기 시작했고 황보라는 결국 열이 받아 소리를 쳤다.

고속도로 위에서 한 시간 내내 칭얼버리는 것에 폭발한 것.

집에 도착한 후 황보라는 아들과 남편을 먼저 집에 올려보낸 후 차에서 지쳐 쓰러져버렸다.

황보라는 "너무 힘들다. 제가 견디지 못하겠다. 핸들링이 아예 안되고 컨트롤도 안된다"라며 호소했다.

황보라는 "도와주세요. 어떻게 해야 합니까"라며 좀처럼 정신을 차리지 못했다.

아들에 대한 사랑으로만 버티기에는 너무 힘든 상황. 황보라는 "솔직히 너무 울고 싶었다. 답답해 미칠 지경이다"라며 "우인이는 상담이 필요할 것 같다"라고 결국 아동 상담을 결심히 안타까움을 자아냈다.

한편 황보라는 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 차현우와 2022년 결혼했으며, 2024년 아들 우인 군을 출산했다.

shyun@sportschosun.com