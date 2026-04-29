"어린 친구가 스타성이 있어" 선발 전격 복귀! 다시 한화 신인의 시간이다[대전 현장]

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 타격을 하는 한화 오재원. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.19/

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[대전=스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스 고졸 신인 오재원이 다시 선발 라인업에 복귀했다.

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한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 SSG 랜더스와 홈 맞대결을 펼친다.

전날(28일) SSG와 연장 10회 혈투를 펼친 끝에 끝내기 승리를 기록했다. 7회까지 2-5로 끌려가던 한화는 8~10회 5점을 내는 집중력을 선보였다. 9회말 극적으로 5-5 동점을 만들었고, 연장 10회초 실점 이후에도 마지막까지 포기하지 않는 뒷심을 발휘해 10회말 동점에 이어 만루에서 노시환의 밀어내기 볼넷으로 이겼다.

이튿날인 29일 SSG전을 앞두고 취재진과 만난 한화 김경문 감독은 "바람직한 모습이었다. 뜻하지 않게 우리가 홈에서 성적이 안좋았다. 선수들도, 저도 사실 많이 놀랐다. 어제 경기는 사실 2경기짜리나 다름 없다. 그렇게 열심히 하다보니까, 상대도 지금 잘하고 있는데 좋은 기회가 왔다"며 끝까지 포기하지 않은 선수들을 칭찬했다.

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특히 최근 부진으로 선발 제외됐지만, 5회말 대주자로 투입됐던 신인 오재원은 황영묵의 1루수 방면 땅볼때 3루에서 홈으로 과감하게 파고드는 허슬플레이를 선보이며 팀 분위기를 바꿨다. 김경문 감독은 다음날인 29일 오재원을 1번타자로 낙점했다.

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김 감독은 "어린 친구가 그런 면이 있으니까 스타성이 있다고 이야기하는 것 같다. 그래서 오늘 주전에 넣어봤다. 그 기세를 이어서 오늘도 잘 치고 나갔으면 좋겠다"며 신인의 활약을 기대했다.

대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com