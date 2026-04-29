JTBC측, 상간녀 의혹 A씨 '오보 주장' 부인 "사과한적 없다..영상도 복구할것"

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[스포츠조선 조민정 기자] SBS '합숙맞선' 출연자 A씨를 둘러싼 상간녀 의혹이 다시 불붙은 가운데 JTBC '사건반장'과의 진실 공방이 이어지며 갑론을박이 격화되고 있다.

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29일 A씨는 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 "JTBC 프로그램이 사실관계를 충분히 반영하지 않은 채 일방적으로 방송했다가 이후 잘못을 인정했다"고 주장했다. 그는 해당 영상이 전면 삭제됐고 재업로드도 금지된 상태라며 제작진이 합의를 요청해왔다고 덧붙였다.

또 A씨는 허위사실 유포와 명예훼손에 대해 민·형사상 대응에 나섰다고 밝혔다. 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 올라온 게시물 100여 건을 고소했고 일정 기한 내 삭제 시 선처 가능성도 언급했다.

하지만 '사건반장' 측이 즉각 반박에 나서며 다시금 갈등이 불거지고 있다. 제작진은 "A씨가 주장한 '오류 인정'은 사실이 아니다"라며 "언론중재위원회를 통한 협의 과정에서도 해당 내용은 논의된 바 없다"고 밝혔다.

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이어 A씨에게 사실관계를 바로잡는 정정 게시물 게재를 요청했다며, 요구가 받아들여지지 않을 경우 기존 삭제된 영상 복구와 추가 방송을 예고했다. 이로 인해 발생하는 법적 책임 역시 A씨에게 있다는 입장이다.

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앞서 A씨는 지난 1월 '사건반장'을 통해 제기된 불륜 의혹으로 논란의 중심에 섰다. 당시 '합숙맞선' 제작진은 논란 직후 A씨의 출연 분량을 전면 삭제했다.

현재 양측이 '사실관계'를 두고 정면 충돌하면서 온라인에서도 의견이 엇갈리는 가운데 A씨의 결백 주장과 '사건반장'의 반박이 맞서며 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com