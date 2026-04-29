[속보]김혜성의 특급 수비! 오타니도 엄지척 '아쉬운 2타수 무안타'…좋은 타격에도 번번이 수비 정면→'운이 안 따르네'

김혜성. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]지난 경기에서 2타수 무안타로 침묵했던 김혜성이 좋은 수비를 보여주면서 오타니 쇼헤이를 도왔다. 타석에서도 예리한 타격을 보이고 있지만, 번번이 수비 정면에 걸리며 운이 따르지 않고 있다.

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김혜성은 29일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 마이애미 말린스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 유격수 8번 타자로 선발 출장했다.

김혜성은 2회 말 팀이 0-1로 뒤지고 있던 1사 주자 없는 상황에서 이날 첫번째 타석에 들어섰다. 김혜성은 상대 투수 잰슨 정크를 상대로 초구를 골라냈고, 2구째 시속 94.1마일의 포심 패스트볼을 타격했다. 잘 맞힌 타구였지만, 중견수 직선타로 아웃됐다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

김혜성은 4회 초 수비에서는 오타니 쇼헤이를 돕는 환상적인 플레이를 보여줬다. 주자 1·3루 2아웃 상황에서 오웬 캐시가 타석에 들어섰고, 캐시는 오타니의 3구째인 99.9마일의 직구를 타격했다. 내야에서 투수 키를 넘긴 뒤 바운드가 높게 뜨면서 타구가 처리하기 어렵게 흘렀다. 김혜성은 빠르게 달려와 공을 잡은 뒤 1루로 곧바로 송구했다. 발이 빠른 캐시였음에도 불구하고, 김혜성의 정확하고 빠른 송구로 이닝 마지막 아웃카운트를 잡아내며 큰 실점 없이 마무리했다. 오타니는 곧바로 김혜성에게 감사의 인사를 전했다.

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김혜성은 5회 이날 두 번째 타석에 섰다. 정크의 3구까지 지켜본 김혜성은 1B2S 상황에서 4구째인 86마일의 슬라이더를 때렸다. 이번에도 날카로운 발사각을 이뤘지만, 2루수 직선타로 아웃됐다. 공을 제대로 맞히고는 있지만, 계속해서 상대 수비수 정면에 걸리며 운이 없는 모습을 보이고 있다. 다저스는 오타니가 2실점하면서 6회 초 현재 0-2로 마이애미에게 끌려가고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com