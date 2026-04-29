'이래서 함멘' 함영주 하나금융그룹 회장, '척추 부상' 마사에 '한우' 쐈다

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[스포츠조선 박찬준 기자]'함멘' 함영주 하나금융그룹 회장의 대전하나시티즌에 대한 애정은 진심이다.

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2020년 인수한 이래 과감한 투자를 아끼지 않았다. 경기장도 자주 찾아 직접 응원을 보내고, 선수단에 필요한 것이라면 주저함이 없다. 자주 선물 꾸러미를 들고, 선수들을 찾아와 스킨십을 나눈다. 선수들도 함 회장에 대한 고마움을 숨기지 않는다.

평소 애정하는 마사가 쓰러지자 함 회장이 또 다시 나섰다. 마사는 26일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와의 경기에서 크게 다쳤다. 추가시간 울산 풀백 조현택과 강하게 부딪힌 마사는 결국 구급차에 실려 병원으로 이송됐다. 검사 결과 척추돌기골절 진단을 받았다. 다행히 MRI 결과 추가 소견은 없었지만, 한 달 정도 결장할 전망이다. 이날 1골-1도움을 올리며 최고의 활약을 펼친만큼, 더욱 안타까운 부상이었다.

긴박한 과정 속 대전 구단의 발빠른 대처가 돋보였다. 울산 병원에서 입원이 필요하다는 소견을 듣고, 곧바로 사설 구급차를 섭외해 대전 병원까지 빠르게 이동했다. 대전 구단 협약 병원을 섭외, 대기 시켜놓고 곧바로 조치를 취했다. 적지 않은 비용이 드는 과정이었지만, 먼저 움직이고 행동한 덕분에 마사는 발빠르게 치료를 받을 수 있었다.

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함 회장은 병원에 입원한 마사를 위해 구단 관계자를 통해 한우를 보냈다. 평소 한우를 좋아하는 마사의 쾌유를 바라는 마음에서였다. 마사는 이 선물을 받고 크게 기뻐했다. 함 회장은 마사가 다시 그라운드에 돌아올때까지 물심양면 지원을 아끼지 말라는 지시까지 내린 것으로 알려졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com