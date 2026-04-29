'염갈량'이 김영우를 불러놓고 혼낸 이유…"성적이 나빠서가 아니다, 따끔하게 얘기했다"

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, 9회말 역투하는 LG 김영우. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 고재완 기자] "완전 혼냈죠. 땀을 뻘뻘 흘리면서 혼자 긴장하고 있길래 멘탈적인 부분을 따끔하게 얘기했습니다."

Advertisement

LG 트윈스 염경엽 감독이 '루키' 김영우를 향해 매서운 회초리를 들었다. 성적이 나빠서가 아니다. 마운드 위에서 '자신이 준비한 것'이 아닌 '욕심'을 부리는 모습이 포착됐기 때문이다.

염 감독은 29일 수원 KT위즈전에 앞서 취재진과 만나 전날 흔들렸던 영건 김영우와 우강훈에 대한 속내를 가감 없이 털어놨다.

염 감독이 화가 난 포인트는 명확했다. 선수가 자신의 현재 위치를 잊고 '결과'에만 집착했다는 점이다.

Advertisement

염 감독은 "맞는 건 괜찮다. 하지만 마운드 위에서 우리가 캠프 때부터 연습했던 것들을 실행해야 하는데, '잘해야겠다'는 생각이 드는 순간 절대 잘할 수 없다"며 "아직 그럴 커리어도 없는데 욕심을 내면 항상 실패가 많다. 어제 영우는 '이거 잘해서 세이브 한번 잡아봐야지' 하는 욕심 때문에 망가진 것"이라고 진단했다.

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 김광삼 투수코치와 열띤 토론을 벌이고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, 9회말 LG 김영우가 위기를 맞자 김광삼 투수코치가 마운드에 올라와 이야기를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

Advertisement

이어 염 감독은 "말단 사원이 해야 될 일을 열심히 해서 대리가 되고 과장이 되는 거지, 그 과정 없이 팀장 자리를 노리고 있으면 되겠나. 그건 조직만 깨지는 거다. 딱 이 표현이 정답이다. 영우의 그런 모습이 보였기에 혼냈다"고 덧붙였다.

비록 호된 질책을 퍼부었지만, 그 바탕에는 영건들의 성장을 바라는 사령탑의 인내심이 깔려 있다. 염 감독은 우강훈과 김영우의 부진을 '성장을 위한 수업료'로 정의했다.

Advertisement

"강훈이나 영우는 어차피 팀에서 수업료를 내야 하는 선수들이다. 1년에 다섯 번 정도는 이런 경기를 할 거라고 생각한다"는 염 감독은 "어제는 타자들이 충분히 커버해 줬고, 김진성이나 박현식 같은 베테랑 중 한 명이라도 경험자답게 역할을 해줬으면 스무스하게 넘어갔을 거다. 그 부분이 아쉽다"고 돌아봤다.

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, 9회말 마운드에 올라 연습투구를 하는 LG 김영우. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

Advertisement

염 감독은 "마무리 유영찬도 그런 과정을 통해 성장했다. 그 과정 없이 성장하는 선수는 단 1명도 없다. 강훈이와 영우에게도 언제든지 일어날 수 있는 일"이라며 신뢰를 거두지 않았다.

염 감독은 "팬분들도 화가 나시겠지만, 우리 애들이 이런 과정을 겪으며 성장한다고 생각하고 봐주셨으면 좋겠다. 너무 뭐라 하시면 어린 선수들은 스트레스를 받고 주눅이 든다"며 "우리는 성적과 육성을 같이 가야 하는 팀이다. 선수들의 성장을 위해서는 모두가 기다려 주는 게 정말 중요하다"고 강조했다.

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, 9회말 1사 만루 위기를 내준 김영우가 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

수원=고재완 기자 star77@sportschosun.com