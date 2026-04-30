ATL 김하성, 드디어 실전 복귀! 첫 재활 경기 출전…더블A 2타수 1안타 1도루

사진출처=MiLB TV

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 부상 후 첫 실전을 소화했다.

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최근 더블A팀인 콜럼버스 클링스톤스에 합류한 김하성은 30일(한국시각) 미국 조지아주 콜럼버스의 시노버스파크에서 펼쳐진 몽고메리 비스킷츠전에 2번 타자-유격수로 선발 출전해 2타수 1안타 1도루를 기록했다. 지난 1월 귀국 후 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄 파열 진단을 받고 수술대에 올랐던 김하성은 시즌 첫 실전 소화를 통해 복귀가 머지 않았음을 드러냈다.

1회말 1사 주자 없는 가운데 첫 타석에 들어선 김하성은 몸쪽 공을 공략해 좌전 안타를 만들었고, 후속타자 볼넷으로 2루까지 진루한 가운데 더블스틸을 성공시키면서 3루를 밟았다. 다만 후속타 불발로 득점까지 이어지진 않았다. 3회말 선두 타자로 나선 두 번째 타석에선 2B1S에서 낮은 공을 공략했으나 우익수 뜬공으로 물러났다. 김하성은 6회초 수비를 앞두고 교체됐다.

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MLB닷컴은 '애틀랜타는 스프링캠프 초반처럼 김하성의 출전 시간을 점진적으로 늘려갈 계획'이라고 전했다. 이어 '김하성은 최대 20일 동안 재활 훈련에 참가할 수 있다. 특별한 문제가 없다면 내달 19일 부상자 명다넷 복귀해야 한다'고 설명했다. 애틀랜타의 월트 와이스 감독은 "김하성은 아마 수 주 전의 션 머피와 비슷한 수준일 것"이라며 "초반에 무리 시키지 않을 것이다. 점차 훈련량을 늘려갈 것"이라고 밝혔다.

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김하성은 당초 29일부터 재활 경기 일정을 소화할 예정이었다. 하지만 이날 경기가 우천 취소되면서 일정이 하루 밀렸다.

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김하성은 지난 시즌을 마치고 옵트 아웃을 선언, FA로 시장에 나왔다. 타 구단으로부터 다년 계약 제안을 받았으나, 애틀랜타와 1년 2000만달러 계약을 하면서 사실상 'FA 재수'를 택했다.

애틀랜타는 포수 션 머피와 김하성의 복귀에 큰 기대를 거는 눈치다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 김하성이 복귀 시 7번 타순에 배치될 것으로 예상하면서 '김하성과 더불어 부상 중인 머피까지 복귀하게 된다면, 애틀랜타는 막강한 타선을 더욱 강화할 수 있게 된다'고 기대감을 나타낸 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com