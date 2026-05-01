두산 2군에서 뭘 시키길래...예술적 밀어치기 신공, 안재석에게 무슨 일이 있었나

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 7회말 안재석이 우중월 솔로홈런을 치고 임재현 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

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[스포츠조선 김용 기자] 2군에서 도대체 무슨 일이 있었던 거야.

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두산 베어스 안재석이 돌아왔다. 그것도 아주 탄탄하게 변해서.

두산은 29, 30일 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 연승을 거두며 주중 3연전을 위닝 시리즈로 기분 좋게 마무리 했다.

그 중심에 안재석이 있었다. 안재석은 29일 경기 홈런포 포함 멀티히트를 때려내더니, 30일에도 중요한 승부처 1타점 2루타를 기록하며 연승에 공헌했다. 공격 뿐 아니라 수비에서도 여러차례 호수비를 선보이며 집중력을 과시했다.

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단순히 잘해서가 아니라, 사연이 있어 이번 활약이 눈길이 갈 수밖에 없다.

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안재석은 지난해 군 제대 후 합류해 후반기 장타력과 해결 능력을 동시에 보여주며 올시즌 다크호스로 떠올랐다. 두산이 80억원을 들여 FA 유격수 박찬호를 영입해 입지가 줄어드나 했지만, 두산은 그에게 3루 자리를 보장하며 타격에서 더 날아올라 줄 것으로 기대했다.

하지만 개막 후 가시밭길을 걸어야 했다. 김원형 감독은 14경기 기회를 줬지만, 전혀 감을 찾지 못하던 안재석을 2군으로 내리는 어려운 결정을 했다.

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 7회초 안재석이 심재훈의 타구를 호수비로 처리한 후 미소짓고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

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그렇게 돌아온 게 29일 삼성전. 돌아오자마자 맹활약이다. 2군에서 6경기 타율 5할4푼5리를 몰아치기는 했는데, 1군과 2군은 또 다르다. 어떻게 1군에 오자마자 그 연속성을 발휘할 수 있었을까.

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30일 삼성전 안타 장면을 보면 된다. 안재석은 3회 5점 빅이닝을 완성하는 1타점 2루타를 쳤다. 2B2S 상황서 6구째 바깥쪽 높은 공을 밀어쳤다. 이전까지는 어떤 공이든 '쪼개서 홈런'이라는 듯 풀스윙을 하던 안재석인데, 불리한 볼카운트에서 끝까지 공을 보고 바깥쪽으로 살짝 흘러나가는 직구를 툭 밀어 3루 선상으로 보내는 엄청난 타격을 했다.

워낙 힘도 좋고, 배트 스피드도 빨라 100% 힘을 쏟지 않고 이렇게만 스윙을 해도 좋은 타구를 만들 수 있는 안재석이었는데, 뭔가 2군에서 깨달음을 얻은 듯 '나 달라졌어'를 그 타석에서 제대로 보여줬다.

빠른 카운트거나 유리한 카운트일 때는 자기 스윙을 하고, 이렇게 불리할 때는 공을 보고 컨택트 하는 타격을 유지한다면, 장타력과 타율을 균형적으로 끌어올릴 수 있는 시즌을 만들 수 있을 듯.

개막하자마자 시행착오를 거쳤지만 오히려 비 온 뒤 땅이 굳는다고, 안재석의 앞으로의 시즌 활약을 더욱 기대해볼만 하게 됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com