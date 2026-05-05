김태형 감독이 짚은 '포수 리드론'의 대전제 → '많은 투수가 던지라는 곳에 못 던진다'

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 6회초 무사 손성빈 타석에서 김태형 감독이 비디오판독을 요청한 후 들어가고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] "투수가 잘했지 포수가 한 게 뭐 있나."

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'명포수 출신' 김태형 롯데 자이언츠 감독이 종종 농담 삼아 하는 말이다. 투수가 잘 던지면 포수의 비중은 미미하다는 이야기로 들린다. 하지만 그는 때때로 볼배합에 대해서 아쉬움을 나타내기도 한다.

'포수 리드론'은 야구 팬들 사이에서 뜨거운 주제 중 하나다. 어느 타자에게 어느 타이밍에 어느 구종을 어느 코스에 요구하느냐에 따라서 결과가 크게 바뀔 수 있다는 게 이 논의의 핵심이다.

포수 최고 권위자 김 감독은 일단 포수가 영리해야 한다고 했다. 투수가 던지고 싶은 곳에 다 던지면 포수는 딱히 할 일이 없다. 그렇지 않은 경우에 포수의 영향력이 필요하다. 실제로 전자와 같은 투수는 극소수다.

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김 감독은 타자의 약점이 아닌 투수의 강점에 집중해야 한다고 강조했다. 몸쪽이 약한 타자라고 몸쪽 사인을 낸다고 몸쪽에 다 꽂히지 않기 때문이다.

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즉, 포수는 투수의 현재 상태부터 빠르게 눈치 채고 그에 맞는 대응을 해야 한다는 것이다.

김 감독은 롯데 외국인투수 엘빈 로드리게스를 예로 들었다. 로드리게스는 리그 최상급 패스트볼을 자랑한다. 확실한 결정구가 없다는 게 약점이다. 변화구 컨디션에 따라 그날 경기력이 좌우되곤 한다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 롯데 선발투수로 등판한 로드리게스. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

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김 감독은 "포수가 투수의 포인트를 빨리 잡아줘야 한다. 로드리게스는 힘이 떨어지면 높은 코스에 공이 크게 벗어난다. 이럴 때 높은 곳으로 유인하고 싶으면 낮은 곳에 미트를 대면 된다. 그러면 알아서 높이 온다. 포수는 그런 것까지 파악을 해야 한다. 특정 구종을 던진 뒤에 어떤 공은 스트라이크가 잘 들어가고 어떤 공은 컨트롤이 어려운 경우도 있다. 그런데 타자 약점을 공략한다고 투수가 던지기 힘들어 하는 공을 쓸데없이 낭비할 필요가 없는 것이다"라고 설명했다.

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이에 따라 김 감독은 로드리게스도 충분히 살려낼 수 있다고 관측했다.

김 감독은 "불필요한 유인구를 던지면 안 된다. 포수와 합이 중요하다"라며 투수의 능력을 극대화하는 방법은 분명히 있다고 강조했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com