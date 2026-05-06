'우주 아빠'는 울지 않는다…4.1이닝 95구 6자책 뭇매 뒤 전한 다짐 "나는 더 잘할 수 있다"

Houston Astros pitcher Ryan Weiss delivers in the first inning of a baseball game against the Cleveland Guardians in Cleveland, Tuesday, April 21, 2026. (AP Photo/David Richard)

Houston Astros pitcher Ryan Weiss throws during the second inning of a baseball game against the Los Angeles Dodgers in Houston, Monday, May 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 박상경 기자] 금쪽 같은 아들을 얻고 복귀했다. 하지만 또 좌절했다.

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라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)는 5일(한국시각) 홈구장 다이킨파크에서 펼쳐진 LA 다저스전에서 팀이 0-1로 뒤지던 1회초 2사 만루에서 등판해 4⅓이닝 8안타(2홈런) 4볼넷 5탈삼진 7실점(6자책점)을 기록했다. 총 투구 수는 95개. 이날 휴스턴은 다저스에 3대8로 졌고, 와이스는 시즌 3패째를 안았다.

이날 휴스턴의 조 에스파다 감독은 스티븐 오커트를 오프너로 활용하고 와이스에게 긴 이닝을 맡기는 오프너 전략을 택했다. 전날 보스턴 레드삭스와 연장 10회 접전을 치르면서 불펜 자원을 소모했던 여파였다. 선발 줄부상으로 붕괴된 마운드에서 긴 이닝을 책임져 줄 투수가 절실한 가운데, 와이스가 어려운 임무를 부여 받았다. 하지만 와이스는 이날 피홈런 2방과 볼넷 4개를 허용하면서 부진을 떨치지 못했다. 최근 아들을 얻은 뒤 '우주'라는 한국식 이름을 지어 화제가 됐던 그는 출산 휴가 복귀 후 첫 등판에서 또 고개를 숙일 수밖에 없었다. 와이스는 다저스전을 마친 뒤 휴스턴 크로니클과의 인터뷰에서 "다저스는 좋은 팀이다. 내가 제대로 해내지 못했을 뿐이다. 투 스트라이크 이후 제대로 결정을 짓지 못했다"고 자책했다.

HOUSTON, TEXAS - MAY 04: Ryan Weiss #51 of the Houston Astros pitches in the first inning against the Los Angeles Dodgers at Daikin Park on May 04, 2026 in Houston, Texas. Tim Warner/Getty Images/AFP (Photo by Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

SEATTLE, WASHINGTON - APRIL 10: Ryan Weiss #51 of the Houston Astros is pulled from the game during the fifth inning against the Seattle Mariners at T-Mobile Park on April 10, 2026 in Seattle, Washington. Jack Compton/Getty Images/AFP (Photo by Jack Compton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

와이스는 KBO가 배출한 또 한 명의 역수출 메이저리거다. 마이너리그 생활을 하다 독립리그에 진출한 뒤 대만 프로야구 등을 거쳐 2024년 한화 이글스에 입단한 와이스는 지난해 16승을 거두며 한국시리즈행에 일조했다. 시즌을 마친 뒤 휴스턴과 계약했고, 스프링캠프 경쟁을 거쳐 꿈에 그리던 메이저리그에 입성했다. 시즌 초반 불펜에서 꾸준히 구위를 끌어 올리다 대체 선발로 낙점됐지만, 부진을 거듭 중이다. 9경기 26이닝에서 승리 없이 3패, 평균자책점 7.62.

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휴스턴 크로니클은 '와이스는 다저스전에서 25명의 타자 중 14명에게 초구 스트라이크를 던졌다. 하지만 그가 던진 최고 97마일(약 156㎞) 직구 40개 중 타자들의 스윙을 유도한 건 8번에 불과했다'며 '총 26이닝 동안 안타 35개를 맞았고, 볼넷 20개를 내줬다. 4이닝을 채우지 못한 경기도 두 번'이라고 지적했다. 이어 '와이스는 지난해 한국에서 선발 투수 역할을 맡았으나, 부진이 반복되는 성적은 면밀한 검토가 필요하다'고 덧붙였다. 더 이상 메이저리그에서 보기 어렵다는 시각에 가깝다. 휴스턴의 조 에스파다 감독은 "와이스가 이 과정을 잘 헤쳐 나아갈 수 있도록 돕고자 한다. 휴스턴이든, 마이너리그든 단지 한 번의 부진을 탓하기 보다, 과정을 보려 한다"고 말했다.

Houston Astros starting pitcher Ryan Weiss throws against the Colorado Rockies during the first inning of a baseball game Thursday, April 16, 2026, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

HOUSTON, TEXAS - APRIL 16: Ryan Weiss #51 of the Houston Astros reacts after being retired in the fourth inning against the Colorado Rockies at Daikin Park on April 16, 2026 in Houston, Texas. Kenneth Richmond/Getty Images/AFP (Photo by Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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"시즌은 길다"고 말한 와이스는 "내가 더 잘할 수 있다는 걸 알고 있다. (최근 부진하지만) 자신감은 전혀 흔들리지 않았다"고 말했다. 이어 "계속 나 자신답게 행동하고, 타자들을 공격적으로 상대하고, 스트라이크존에 적극적으로 공을 던지면 된다. 지금처럼 볼넷을 많이 내준 적은 없었기에, 그 부분을 개선하려 한다"고 강조했다. 3할 이상의 직구 피안타율에 대해선 "내가 투구 위치를 놓친 결과다. 던져야 할 곳에 던지지 못했다. 전적으로 내 잘못이고, 개선해야 할 부분"이라고 인정했다. 그러면서 "한국과 대만, 독립리그를 거치며 자신감을 얻었다. 모든 걸 해내고 자리를 지키기 위해선 자신감이 있어야 한다"며 "시즌은 길고 상황은 바뀔 것이다. 부진이 계속되진 않을 것이다. 그렇게 되도록 노력할 것"이라고 다짐했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com