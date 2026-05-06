'미친 리드오프' SSG 박성한 → '든든한 2년차' KIA 올러, 3~4월 '쉘힐릭스플레이어' 선정

사진제공=쉘힐릭스플레이어

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[스포츠조선 김영록 기자] KBO와 한국쉘석유주식회사(이하 '한국쉘')가 함께 시상하는 '쉘힐릭스플레이어'의 2026 신한 SOL KBO 리그 첫 수상자로 SSG 박성한과 KIA 올러가 각각 선정되었다.

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'쉘힐릭스플레이어'는 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)를 기준으로 선정하며, 타자 부문에서는 SSG 랜더스의 박성한이 선정됐다.

박성한은 OPS 부문에서 1위 (1.161)에 오르며 장타력과 출루 능력을 동시에 과시했다. 또한 타점 공동 4위(22타점), 득점 공동 2위(24득점)를 기록하며 팀 공격을 이끌었고, 타율 1위(0.441), 안타 공동 1위(45안타) 등 정확한 타격 능력을 꾸준히 선보였다. 특히 개막 후 22경기 연속 안타 행진을 이어가며, 2026년 3~4월 '쉘힐릭스플레이어' 타자 부문 수상자로 선정됐다.

3~4월 투수 부문에서는 KIA 타이거즈의 올러가 WAR 1.53으로 1위를 차지했다. 올러는 지난 4월 24일 등판한 롯데와의 경기에서 9이닝 동안 안타 3개, 사사구 2개만을 허용하며 롯데 타선을 무실점으로 틀어막아 팀 승리를 이끌며, 개인 통산 첫 완봉승을 기록했다. 세부 기록에서도 승리 공동 1위 (4승), WHIP 2위 (0.89), 투구 이닝 2위 (38⅓이닝), 평균자책점 3위 (1.64), 탈삼진 4위 (36개)를 기록하며, 2026년 '쉘힐릭스플레이어' 투수 부문 첫 수상자에 이름을 올렸다.

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3~4월 월간 '쉘힐릭스플레이어' 선정된 선수들의 시상식은 각 소속 구단의 홈구장에서 5월 중에 진행될 예정이며, 수상자에게는 한국쉘의 후원으로 시상금 150만원이 지급된다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com