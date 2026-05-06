오타니 전화위복 초대박! 홈런 두 방 맞고 '분노 폭발'→100마일 넘는 연속 강속구…7이닝 2실점 호투 속 패전

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 올시즌 첫 피홈런을 허용했지만, 자신의 임무를 다했다. 두 개의 홈런을 허용한 상황에서 구속을 끌어올리며 정상 페이스를 되찾았다.

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오타니는 6일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 다이킨파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 2026시즌 메이저리그 정규시즌 경기에 선발 투수로 나섰다.

1회 말 오타니는 시속 99.5마일의 직구를 던져 선두 타자 호세 알투베를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 오타니는 후속 타자 요르단 알바레스에게도 99.5마일의 직구를 뿌렸고, 유격수 땅볼로 처리했다. 오타니는 아이작 파레데스까지 삼진으로 돌려세우며 이닝을 마무리했다.

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오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

오타니는 2회 이번 시즌 첫 홈런을 맞았다. 크리스찬 워커를 상대로 몸쪽 꽉 찬 97.7마일의 직구를 뿌렸지만, 좌측 담장을 넘기는 홈런이 됐다. 오타니는 후속 타자 캠 스미스를 뜬공, 잭 콜을 삼구삼진으로 요리했다. 크리스티안 바스케스에게는 스위퍼를 던져 스윙 삼진으로 아웃시켰다.

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오타니는 3회 다시 흔들렸다. 닉 앨런을 땅볼로 처리했지만, 브래든 슈메이크에게 홈런을 맞았다. 오타니의 2구째인 98.7마일의 포심 패스트볼이 공략당해 좌측 담장을 넘겼다.

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오타니는 이날 두 번째 홈런을 허용하고 구속을 올렸다. 이어진 타석에서 알투베에게 99.9마일의 직구를 뿌려 땅볼로 처리했다. 오타니는 여기서 구속을 더 끌어올렸다. 다음 타자인 알바레스에게 2구째인 100.5마일의 직구를 던졌다. 알바레스는 오타니의 3구째인 100마일 직구를 타격했지만, 뜬공으로 물러났다.

오타니는 이후 정상 컨디션으로 되돌아왔다. 4회 선두타자 파레데스를 땅볼로 처리했고, 워커에게는 삼진을 잡아냈다. 스미스까지 뜬공으로 요리하면서 안정감을 보였다.

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오타니는 5회 콜을 땅볼로 돌려세웠고, 바스케스를 뜬공으로 처리했다. 이후 앨런과 슈메이크에게 안타를 허용하면서 2아웃 주자 1·3루 위기를 맞았다. 그러나 구속을 101마일까지 끌어올린 오타니의 위기관리 능력은 뛰어났다. 알투베를 직구와 스위퍼로 삼진 처리하며 실점하지 않았다. 오타니는 6회와 7회에도 안정적인 투구를 펼치며 안타를 허용하지 않았다. 8회 오타니를 대신해 알렉스 베시아가 마운드에 올랐다.

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오타니는 해당 경기 초반 부진했던 모습과 달리 결과적으로는 7이닝 4피안타 2자책 8삼진을 기록하는 역투를 펼쳤다. 89개의 투구수를 기록했고, 평균자책점은 0.75에서 0.97로 소폭 상승했다.

오타니는 이날 경기에서 타자로 나서지 않았고, 다저스 타선은 침묵했다. 8회 1점을 만회하긴 했지만, 9회 다저스가 더이상 득점하지 못하면서 오타니는 패전 투수가 됐다. 다저스는 휴스턴에게 1-2로 패했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com